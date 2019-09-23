- 12:56 Смертельное ДТП под Одессой: в полиции назвали причину аварии
- 12:41 Экс-депутат избил мужчину на празднике в Херсонской области
- 12:30 Пожар в «Токио Стар»: прокуратура сообщила о подозрении главному инженеру отеля
- 12:25 Когда курс доллара опустится ниже 24 гривен: прогнозы экспертов
- 12:25 ГБР открыло еще одно дело на Парубия: в чем его подозревают
- 12:22 Раскрыты подробности убийства Михаила Круга
- 12:21 Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи прибыли в Африку коммерческим авиарейсом: первые фото
- 12:19 В здании все раскурочено: в Харькове подорвали банкомат
- 12:09 Церемония вручения наград ФИФА The Best: онлайн-трансляция гала-вечера в «Ла Скала»
- 12:06 Не хотела, чтобы меня жалели: в сеть попало последнее интервью Заворотнюк
- 11:55 Кличко устроил кадровые чистки в КГГА и взял в команду кризис-менеджера Бахматова
- 11:52 Авто разорвало на части: 4 подростка погибли в ДТП в Чернигове
Не хотела, чтобы меня жалели: в сеть попало последнее интервью Заворотнюк
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас лечится от рака в одной из московских клиник, никогда не афишировала личную жизнь. Она ни слова не проронила о болезни, не комментируют ее состояние и родственники.
В сеть попало последнее интервью Заворотнюк, которое она дала спустя несколько месяцев после рождения Милы. Говорят, уже тогда у актрисы диагностировали рак и она проходила курс лечения в Германии. В интервью НТВ Анастасия призналась, почему скрывала позднюю беременность и рождение дочки.
«Было очень волнительно, как все сложится. Все ли будет хорошо. Все ли пройдет удачно. И мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел. Я понимала, что это будет на много лет и я не смогу этого пережить», — сказала Заворотнюк.
В программе «Однажды» собрали несколько интервью актрисы, в которых она рассказала, как роль в сериале «Моя прекрасная няня» изменила ее жизнь. Анастасия развелась с мужем, работала по 20 часов в сутки.
«Детям досталось, конечно же. Директор школы, взрослый с сединами мужчина мог вызвать Аню и сказать ей: „Ты знаешь, мне кажется твоя мама неправильно себя ведет“. На что моя 7-летняя дочка ему сказала: „Вы не имеете права рассуждать о поведении моей мамы“. Они так умели меня защищать с маленького возраста», — призналась Заворотнюк.
Она с особым трепетом говорит о детях и благодарит судьбу, что они у нее есть, наполняют жизнь смыслом и помогают найти себя.
«Дети меня выстроили, они мне дали все. До появления Ани у меня были метания: в чем смысл? Зачем? О чем жить? И так далее. Вот она есть, и она оправдывает все мое существование. И мне есть зачем жить. Не важно, как складывается моя карьера в театре. И вообще ничего не важно: они у меня есть. Появился сын, и у меня есть личное солнце. Вне зависимости от того, какие перипетии жизненные идут, это гарантия твоего счастья ежесекундного», — рассказывала актриса.
Напомним, Анастасии Заворотнюк провели вторую операцию. Рядом с ней находятся ее близкие — мама, муж, дети. Журналисты дежурят у входа в клинику, родные не могут спокойно покинуть больницу.
Ранее муж Заворотнюк Петр Чернышев впервые высказался о ее болезни.
Также известный бизнесмен назвал источник неправдивой информации о здоровье Заворотнюк и посоветовал не воспринимать всерьез слова Андрея Разина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...