Не хотела, чтобы меня жалели: в сеть попало последнее интервью Заворотнюк

Шоу-бизнес

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая сейчас лечится от рака в одной из московских клиник, никогда не афишировала личную жизнь. Она ни слова не проронила о болезни, не комментируют ее состояние и родственники.

В сеть попало последнее интервью Заворотнюк, которое она дала спустя несколько месяцев после рождения Милы. Говорят, уже тогда у актрисы диагностировали рак и она проходила курс лечения в Германии. В интервью НТВ Анастасия призналась, почему скрывала позднюю беременность и рождение дочки.

«Было очень волнительно, как все сложится. Все ли будет хорошо. Все ли пройдет удачно. И мне очень не хотелось, чтобы кто-то меня жалел. Я понимала, что это будет на много лет и я не смогу этого пережить», — сказала Заворотнюк.

В программе «Однажды» собрали несколько интервью актрисы, в которых она рассказала, как роль в сериале «Моя прекрасная няня» изменила ее жизнь. Анастасия развелась с мужем, работала по 20 часов в сутки.

«Детям досталось, конечно же. Директор школы, взрослый с сединами мужчина мог вызвать Аню и сказать ей: „Ты знаешь, мне кажется твоя мама неправильно себя ведет“. На что моя 7-летняя дочка ему сказала: „Вы не имеете права рассуждать о поведении моей мамы“. Они так умели меня защищать с маленького возраста», — призналась Заворотнюк.

Она с особым трепетом говорит о детях и благодарит судьбу, что они у нее есть, наполняют жизнь смыслом и помогают найти себя.

«Дети меня выстроили, они мне дали все. До появления Ани у меня были метания: в чем смысл? Зачем? О чем жить? И так далее. Вот она есть, и она оправдывает все мое существование. И мне есть зачем жить. Не важно, как складывается моя карьера в театре. И вообще ничего не важно: они у меня есть. Появился сын, и у меня есть личное солнце. Вне зависимости от того, какие перипетии жизненные идут, это гарантия твоего счастья ежесекундного», — рассказывала актриса.

Напомним, Анастасии Заворотнюк провели вторую операцию. Рядом с ней находятся ее близкие — мама, муж, дети. Журналисты дежурят у входа в клинику, родные не могут спокойно покинуть больницу.

Ранее муж Заворотнюк Петр Чернышев впервые высказался о ее болезни.

Также известный бизнесмен назвал источник неправдивой информации о здоровье Заворотнюк и посоветовал не воспринимать всерьез слова Андрея Разина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter