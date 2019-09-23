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Раскрыты подробности убийства Михаила Круга (видео)
В России озвучили фамилию убийцы шансонье Михаила Круга. По версии следователей, убил артиста член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов.
Отмечается, что ведомственные органы провели в доме убитого эксперимент. Пожизненно осужденный участник банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказал, что он и Веселов проникли в дом музыканта в 2002 году, чтобы ограбить его.
Убивать хозяина не хотели. Агеев отметил, что застрелили Круга, когда тот «внезапно» встал на пути у бандита. Агеев и Веселов были уверены, что дома никого нет, а певец неожиданно возвратился с семьей.
Напомним, что Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. В 2003 году самого Веселова убил поклонник Круга — также участник банды «Тверские волки» Александр Осипов, который сейчас отбывает пожизненное заключение за содеянное.
Также напомним, что, по словам свидетелей, вдова Круга была знакома с Агеевым.
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