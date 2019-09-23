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Украина

Заморозки до минус 4: синоптик рассказала о погоде на 24 сентября

13:23 23 сентября 2019 294
Ночные заморозки
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцев предупредили об усилении ночных заморозков — в ночь на вторник, 24 сентября, и на среду, 25 сентября, в восточных областях страны, а также в Полтавской и Черкасской области столбики термометров опустятся до 4 градусов ниже нуля. Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Напомним, на горном массиве Чатыр-Даг в оккупированном Крыму пошел первый в этом году снег.

Тем не менее в целом по Украине ночная температура воздуха ожидается на уровне 0−7 градусов, а на юге и западе — 6−13 градусов тепла.

Днем 24 сентября температура воздуха составит 10−16 градусов, а на юге, западе, в Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях — 16−22 градусов.

Практически во всех регионах будет сухо и солнечно.

Сингоптическая карта Европы 23 сентября

В Киеве ночных заморозков ожидают до 2 градусов, однако днем во вторник потеплеет — до +11+14 градусов.

Как сообщали «ФАКТЫ», понедельник, 23 сентября, в Украине будет сухим и солнечным. В Киеве осадков не ожидается, однако будет довольно прохладно — 13−14 градусов тепла.

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