Синоптики «перепутали»: вопреки прогнозам, в горах Крыма пошел первый снег (видео)

Украина

В субботу, 21 сентября, на горном массиве Чатыр-Даг в оккупированном Россией Крымском полуострове пошел первый в этом году снег.

Видео уникального природного явления разместила в сети блогер RoksolanaToday&Крым.

Пользователи сети отмечают, что ранее синоптики предупреждали о заморозках в предгорье Крыма, а снег, словно в насмешку, выпал в Чатыр-даге, который расположен в юго-западной части полуострова, недалеко от курортной Алушты.

Интересно, что в прошлом году первый снег на полуострове фиксировали только в конце октября.

В то же время, несмотря на ранний снег, синоптики все же обещают, что на полуострове еще будет бабье лето, зима тоже должна быть теплой, а температура воздуха в период с октября по февраль будет соответствовать средним многолетним значениям, либо незначительно превышать норму.

Напомним, что первый снег в западных регионах страны выпал 25 августа 2019 года. Так, его могли видеть отдыхающие на базе в Лумшорах Перечинского района Закарпатской области. Там выпадал и снег, и град.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 23 сентября, в Украине ознаменуется сухой, а в некоторых регионах — еще и солнечной погодой. Температура воздуха снизится до 12−17 градусов тепла, а на севере страны и на Харьковщине — до 10 градусов. Такой прогноз в своем Facebook привела синоптик Наталья Диденко. По ее информации, теплее всего будет на западе и юге страны — там термометры покажут днем до 18−23 градусов. В Киеве осадков не ожидается, однако будет довольно прохладно — 13−14 градусов тепла.

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