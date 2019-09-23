Победительница «Х-Фактора» рассказала о трагедии в семье

Шоу-бизнес

Победительница третьего сезона вокального шоу «Х-Фактор» на канале СТБ Аида Николайчук после творческой паузы сделала откровенное признание. Певица рассказала, почему на время пропала из шоу-бизнеса и что ей пришлось пережить.

Аида рассказала, что ее жизнь круто изменилась, она снова вышла замуж и строила личное счастье. Ее избранником стал белорусский мотогонщик Никита Подольский, который моложе нее на 12 лет. Влюбленные жили на две страны.

Но, увы, ее второй брак распался. Пара пережила трагедию — Аида была беременна, но потеряла ребенка.

«5 лет так называемой семейной жизни — это была всего лишь иллюзия счастья и сплошные эмоциональные качели. Когда мужчина кажется, а не есть. Когда и сама думаешь, вот же он рядом, вот же семья, вот же оно счастье, но это всего лишь самообман. И вот наконец-то спустя 5 лет эти отношения закончены», — рассказала Аида в интервью VIVA!

Причинами развода певица называет несколько факторов — разницу в возрасте, расстояние и потерю ребенка.

«Ему было сложно сделать выбор, где и с кем он хочет быть: то ли с женой в Украине начинать новую жизнь, то ли оставаться в Беларуси жить по-накатанной, то ли иммигрировать в США строить свою карьеру. Он метался, я давала ему время», — рассказала певица и добавила, что трагедия еще больше отдалила их с мужем.

«И вот однажды я узнаю, что беременна. Конечно, радости, не было предела и появилась абсолютная уверенность в том, что вот сейчас-то все и станет на свои места. Супруг переедет в Киев, перестанет пропадать из нашей с малышом жизни, возьмет на себя ответственность не только за себя. Но судьба пишет сценарий по-своему — на уже достаточно серьезном сроке ребенка не стало. Конечно, мы оба тяжело переживали этот период, но обоюдное горе нас не сблизило, а еще больше отдалило. Иллюзия семьи рассыпалась в прах», — поделилась Николайчук.

Певица говорит, что у сейчас в ее жизни наступил новый этап, она полна сил и сосредоточилась на творчестве. Аида приняла участие в японском телевизионном музыкальном шоу «Моцарт» и записала новую песню. Обещает вскоре порадовать поклонников новыми работами.

Напомним, на канале СТБ стартовали новые выпуски «Х-Фактор-10». Ведущей шоу стала известная актриса Дарья Трегубова. В интервью «ФАКТАМ» она рассказала о закулисье шоу.

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