Мне хотелось поработать в «Х-факторе», но пугал Андрей Данилко, — Дарья Трегубова

Шоу-бизнес

Уже 14 сентября в эфире СТБ начинается трансляция десятого сезона вокального шоу «Х-фактор». В истории проекта этот сезон будет особенным: на юбилей шоу соберется рекордное количество звезд. Они будут появляться как на сцене, так и за кулисами. Известные артисты поздравят «Х-фактор» с днем рождения своими выступлениями, а на кастингах участников каждый день будет встречать новый судейский состав. Кресла жюри в этом году занимают Оля Полякова, Андрей Данилко, Настя Каменских, Дмитрий Шуров, Нино Катамадзе, Олег Винник и Игорь Кондратюк. Впервые в судейском кресле окажется и мировая звезда — итальянский тенор, которому аплодируют в самых престижных оперных залах мира и чей гастрольный график расписан на год вперед, — Алессандро Сафина. Знакомые зрителям лица будут и среди конкурсантов. В эфир выйдут восемь эпизодов кастингов шоу, а также пять прямых эфиров, стартующих в конце ноября. А 28 декабря страна узнает имя победителя десятого, юбилейного, сезона. На сцене появится и новая ведущая. Ею стала известная актриса и телеведущая Дарья Трегубова. Дарья рассказала «Теле-ФАКТАМ» о своих впечатлениях от съемок, как совмещает актерскую карьеру и работу ведущей и что помогает ей постоянно находиться в тонусе.

«На „Х-факторе“, атмосфера ни с чем не сравнима — легкая, приподнятая и обалденно веселая»

— Даша, вы стали ведущей одного из самых популярных талант-шоу. Что чувствуете?

— Радость и удовольствие от процесса. Но самое главное — я оказалась на своем месте. Ведущий проекта «Х-фактор» — это не только человек, который выходит на сцену в красивом наряде, но и тот, кто помогает участникам максимально раскрыться. И мне кажется, что я с этим справляюсь.

— Значит, не сомневались, принимая предложение продюсеров шоу?

— Какие могли быть сомнения?! Я вообще никогда в себе не сомневаюсь. Даже если меня что-то смущает, все равно буду пробовать, чтобы определиться с выбором. Конечно, мне хотелось поработать в «Х-факторе». Тем более с таким потрясающим судейским составом. Хотя, признаюсь, меня пугал Андрей Данилко. Еще я переживала, что буду очень расстраиваться из-за участников, которые мне понравились, но судьи не взяли их дальше в проект. Так и получилось в действительности.

— Что вам больше всего запомнилось в первый съемочный день проекта?

— Это была какая-то совершенно нереальная энергетика! Я работала в разных шоу, и каждое из них обладало своим особым зарядом. Были и слишком нервные программы, и драматичные, и такие, когда ты приходишь и погружаешься в очень странную обстановку. А здесь, на «Х-факторе», атмосфера ни с чем не сравнима — легкая, приподнятая и обалденно веселая. Видимо, когда вместе собирается много творческих людей, это всегда драйв. Даже когда я приходила на съемки с плохим настроением, невыспавшаяся, уставшая, буквально через 15 минут пребывания на площадке, в холле или после общения с участниками настроение поднималось.

Даша Трегубова считает, что как ведущая «Х-фактора» должна помогать участникам максимально раскрыться

— Съемки кастингов — достаточно активный процесс. От чего вам пришлось отказаться ради шоу?

— В то время, когда я узнала, что буду вести «Х-фактор», у меня уже были распланированы даты под сериалы и фильмы, в которых снимаюсь. В год у меня до десяти проектов, где исполняю в основном главные роли. В общем, пришлось совмещать работу, напрягая огромное количество людей-планировщиков, которым я невероятно благодарна за то, что пошли навстречу. Поэтому осталось только сократить время собственного сна. Впрочем, в этом для меня нет ничего необычного.

«Приходят даже те, кто совершенно не умеет петь»

— Вы уже начали подбирать образы для прямых эфиров проекта?

— Со мной работает потрясающий стилист Юрий Варивода, с которым у нас полное взаимопонимание. Я ничего не выбираю, просто стою и жду, что же мне предложит Юра. Мы, конечно, обсудили с ним дизайнеров, которых я люблю. Думаю, все наряды будут очень красивыми. Даже те образы, которые мы создавали для кастингов шоу, уже активно обсуждаются. Признаюсь, на съемках я чувствовала себя в них очень классно! Думаю, и на прямых эфирах не подкачаю.

— Вы раньше были поклонницей проекта?

— Конечно. Больше всего любила смотреть кастинги, это настоящая драматургия. К тому же обожаю сюрпризы, поэтому было здорово, когда кто-то из участников становился для меня открытием. Нравилось гадать, а хорошо ли он споет, получится ли из него звезда.

— Угадывали?

— Иногда. Скажем, наблюдая за группой KAZKA в восьмом сезоне, я сразу поняла, что они классные. Кстати, когда я раньше смотрела «Х-фактор», больше внимания обращала не на группы, а на сольных исполнителей. Представляла себя на месте этого человека, думала, что он сейчас чувствует. А в этот раз, когда сама стала ведущей шоу, прямо влюбилась в несколько групп. Но не скажу пока, прошли они в прямые эфиры или нет.

— А сами стали бы участницей «Х-фактора»?

— С превеликим удовольствием. А кто отказался бы от участия в таком шоу? Разве только те, кто совершенно не умеет петь, хотя и такие приходят.

«На съемках ем много всякого вредного, про спорт вообще молчу»

— Наверняка вам самой не раз приходилось проходить кастинги. Что было сложнее всего?

— Победить страх и неуверенность в себе. Прошло много лет, пока я поняла, что все любят уверенных в себе людей. Когда ты приходишь и делаешь все с огромным убеждением в собственной правоте и апломбом, люди вокруг начинают задумываться: «А может, так и нужно?» И пусть это будет даже какая-то откровенная фигня, которой никто от тебя не ждал.

Я начала получать роли только после того, как перестала мандражировать и бояться. Но этот страх выключается, конечно, не сразу, нужен жизненный опыт. И неудачи в том числе. Я часто говорила, что мои первые кастинги были сплошным провалом. Но главное — перестать бояться и не останавливаться. Если веришь, что это твое, даже если очень переживаешь, готовься, что придется пройти сквозь огонь, воду и медные трубы, чтобы рано или поздно «выстрелить».

«Главное — перестать бояться и не останавливаться», — говорит Даша

— Кстати, подобное не раз происходило и с участниками «Х-фактора».

— Помните, каким робким стоял на сцене этого талант-шоу MONATIK, с которым строго беседовал член жюри Серега? Прекрасно помню, как он скромно просил: «Ну, может, вы мне все-таки дадите еще один шанс?» А потом раз — и схватил этот шанс. Необходимо не прекращать свои попытки.

— Для актеров лето — время активных съемок. Вы успели немного отдохнуть?

— В моей профессии, действительно, лето — не время для отдыха. В лучшем случае смогу выделить период для отпуска в январе. И то не в начале месяца, потому что пойдут новогодние мероприятия. Лишь со второй половины января до середины февраля можно будет отдохнуть. Именно так я и поступаю каждый год. Давно уже хочу с подругой поехать в классную детокс-клинику в Индию. Не потому, что мне нужна определенная программа оздоровления, просто хочу сменить декорации и впечатления. А еще — побаловать свой организм, который в этом году работал как каторжный.

— Несмотря на загруженность, вы всегда в прекрасной форме. Как вам это удается?

— Очень хотелось бы сказать, что занимаюсь спортом, но это будет неправда. Просто у меня не хватает времени для физкультуры, хотя посреди комнаты стоит тренажер и лежит коврик для йоги. Я считаю, что хорошую форму человек приобретает тогда, когда он счастлив, доволен своей жизнью и у него во всем полная гармония. Конечно, так не может быть всегда, это состояние необходимо поддерживать. В моем случае спасают любимая работа, дорогие люди, окружающие меня, и обмен энергией. Ты постоянно отдаешь что-то хорошее окружающим, чтобы получить такие же эмоции взамен. Во время каждой съемки, фотосессии или знакомства с новыми людьми мне, как правило, говорят: «Вы такая светлая, энергичная». Думаю, что я в это время также обогащаюсь положительной энергией.

Признаться честно, питаюсь я совершенно неправильно. Конечно, стараюсь употреблять полезную еду, но на съемках ем много всякого вредного. К косметологу могу заехать раз в полгода. Про спорт вообще молчу. Хотя когда побегаешь на «Х-факторе» весь день на высоченных каблуках, это вполне может заменить два похода в спортзал.

Напомним, победителем девятого сезона вокального шоу «Х-фактор» стала группа ZBSband. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Участники группы Богдан Буйлук и Владислав Онищенко рассказали, как родилось название ZBSband и появились их сценические образы.

Недавно в судьбе Владислава Онищенко произошли приятные перемены — он женился на российской актрисе, звезде молодежного сериала «Универ» Анастасии Ивановой.

Фото СТБ



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