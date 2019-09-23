Шоу-бизнес

В сеть слили откровенный танец Потапа и Насти Каменских (видео)

В сети появилось видео горячего танца рэпера Потапа и певицы Насти Каменских (NK), которые не так давно стали мужем и женой.

Танец влюбленных супругов в клубе на камеру сняла подруга пары, жена участника групп «Время и стекло» и MOZGI Алексея-«Позитива» Завгороднего, дизайнер Анна Андрийчук.

На видео Настя танцует, а Потап подходит сзади и начинает гладить жену.

Видео танца опубликовали почти все группы поклонников пары. В сети одни восхищаются страстью, которую демонстрируют Потап и Настя, другие же осуждают пару за «неприличное поведение».

«Мужчина, уважающий свою женщину, никогда бы так не трогал ее при людях, особенно, зная, что это вся байда сольется в сеть», — пишут скептики.

Напомним, ранее Потап рассказал, как Настя ходит дома голой.

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