- 16:31 Легкий рецепт пышных оладушков: быстро и вкусно
- 16:26 Гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака
- 16:24 Где смотреть онлайн «Мариуполь» — «Динамо»: расписание трансляций матча УПЛ
- 16:15 В России снова "похоронили" Путина. На этот раз — вместе с Медведевым, Шойгу и Песковым
- 16:15 После громкого скандала Александр Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?»
- 16:00 Три года издевались над людьми: в Киеве будут судить одесских рабовладельцев
- 15:52 Гуляющий в харьковских дворах слон взбудоражил сеть
- 15:39 Самая массовая репатриация за всю историю мирного времени: разорился старейший в мире туроператор
- 15:36 Звезда «Интернов» подогрела слухи о разводе
- 15:33 Коломойский побрился: фото в новом образе
- 15:13 Зеленский записал новое обращение к украинцам: в сети указали на странность
- 15:07 Смертельное ДТП под Одессой: стало известно о состоянии пострадавших
9 месяцев был в коме: в Тернополе ребенок умер от осложнения после кори
В Тернополе после девяти месяцев комы из-за заболевания корью скончался 4-летний ребенок. Ранее от кори скончался 5-летний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний.
О трагедии в Тернополе сообщает УНН со ссылкой на представителя Нацполиции области Сергея Крета.
«Он умер вчера, 22 сентября. Перед этим он девять месяцев пролежал в коме. У него был коревой энцефалит», — цитирует Крета издание.
Как сообщается в СМИ, мальчик из села Дзвиняч Залещицкого района попал в реанимацию областной детской больницы в январе этого года, ему было четыре года.
Напомним, за 8 месяцев текущего года корью заболели более 57 тысяч украинцев.
«ФАКТЫ» сообщали, что впервые за 10 лет в Украине был зафиксирован случай заболевания дифтерией — в больницу в Хмельницком попала молодая женщина-фармацевт.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!