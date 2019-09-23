Происшествия

9 месяцев был в коме: в Тернополе ребенок умер от осложнения после кори

В Тернополе после девяти месяцев комы из-за заболевания корью скончался 4-летний ребенок. Ранее от кори скончался 5-летний мальчик, который не был вакцинирован из-за противопоказаний.

О трагедии в Тернополе сообщает УНН со ссылкой на представителя Нацполиции области Сергея Крета.

«Он умер вчера, 22 сентября. Перед этим он девять месяцев пролежал в коме. У него был коревой энцефалит», — цитирует Крета издание.

Как сообщается в СМИ, мальчик из села Дзвиняч Залещицкого района попал в реанимацию областной детской больницы в январе этого года, ему было четыре года.

Напомним, за 8 месяцев текущего года корью заболели более 57 тысяч украинцев.

«ФАКТЫ» сообщали, что впервые за 10 лет в Украине был зафиксирован случай заболевания дифтерией — в больницу в Хмельницком попала молодая женщина-фармацевт.

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