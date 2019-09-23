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Звезда «Интернов» подогрела слухи о разводе
Известная российская актриса, звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус, публиковавшая раннее откровенные фото в белье, подогрела слухи о разводе с Гариком Харламовым. Уже не первый месяц в сети обсуждают звездный разрыв. Говорят, в семье наступил кризис, якобы Гарик и Кристина разводятся. Актрисе даже приписывали роман с Егором Кридом. В начале сентября она вдвоем с дочкой отдыхала в Турции и посетила его концерт.
Ни Асмус, ни Харламов слухи не комментируют. На последних фото Кристины в Instagram нет обручального кольца. Без него актриса появляется и на светских мероприятиях. Недавно она засветилась на фестивале «Евразийский мост» в Ялте. Перед фотографами Кристина позировала без кольца на безымянном пальце.
Поклонники пары заметили, что и Гарик не носит символ брака. Говорят, причиной разрыва звездной пары стала ревность. Недавно вышел новый фильм «Текст», в котором Асмус снималась в откровенных постельных сценах полностью обнаженной.
Напомним, Асмус и Харламов долго скрывали свой роман. В то время юморист еще официально был женат. Они зарегистрировали отношения в 2013 году через два дня после развода с бывшей женой.
Кстати, на фестивале в Ялте засветились также Ольга Кабо, Александр Петров, Марат Башаров, Жанна Эппле и многие другие.
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