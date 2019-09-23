- 16:43 Бывшую жену главы Нацполиции Князева задержали на польской границе: что известно о скандале
- 16:31 Легкий рецепт пышных оладий: быстро и вкусно
- 16:26 Гороскоп на 24 сентября для всех знаков зодиака
- 16:24 Где смотреть онлайн «Мариуполь» — «Динамо»: расписание трансляций матча УПЛ
- 16:15 В России снова "похоронили" Путина. На этот раз — вместе с Медведевым, Шойгу и Песковым
- 16:15 После громкого скандала Александр Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?»
- 16:00 Три года издевались над людьми: в Киеве будут судить одесских рабовладельцев
- 15:52 Гуляющий в харьковских дворах слон взбудоражил сеть
- 15:39 Самая массовая репатриация за всю историю мирного времени: разорился старейший в мире туроператор
- 15:36 Звезда «Интернов» подогрела слухи о разводе
- 15:33 Коломойский побрился: фото в новом образе
- 15:13 Зеленский записал новое обращение к украинцам: в сети указали на странность
Коломойский побрился: фото в новом образе
Олигарх Игорь Коломойский сбрил бороду и в новом образе пришел поболеть за сына и всю команду «Днепр» в дуэли за Суперкубок, в которой встретились «Химик» и «Днепр».
Бизнесмен весь матч сидел в первом ряду рядом с президентом БК «Днепр» Валерием Кондратьевым.
В составе БК «Днепр» играет сын Игоря Коломойского Грегори, который в данном матче провел на площадке 4 минуты.
Олигарх лично поздравив сына и команду с завоеванием трофея.
Отметим, «Днепр» второй сезон подряд стал обладателем почетного трофея и готовится к старту Суперлиги, который запланирован на 27 сентября.
Напомним, в этот же день в прямом эфире «Свободы слова» Игорь Коломойский и Савик Шустер поскандалили из-за денег. Олигарх заявил, что готов судиться с Шустером и объявил претензии относительно более двух миллионов долларов, которые были выплачены журналисту за 10 программ наперед на телеканале «1+1» и которые не были проведены еще в 2015 году.
Фото «КП в Украине»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...