Коломойский побрился: фото в новом образе

Общество и люди

Олигарх Игорь Коломойский сбрил бороду и в новом образе пришел поболеть за сына и всю команду «Днепр» в дуэли за Суперкубок, в которой встретились «Химик» и «Днепр».

Бизнесмен весь матч сидел в первом ряду рядом с президентом БК «Днепр» Валерием Кондратьевым.

В составе БК «Днепр» играет сын Игоря Коломойского Грегори, который в данном матче провел на площадке 4 минуты.

Олигарх лично поздравив сына и команду с завоеванием трофея.

Отметим, «Днепр» второй сезон подряд стал обладателем почетного трофея и готовится к старту Суперлиги, который запланирован на 27 сентября.

Напомним, в этот же день в прямом эфире «Свободы слова» Игорь Коломойский и Савик Шустер поскандалили из-за денег. Олигарх заявил, что готов судиться с Шустером и объявил претензии относительно более двух миллионов долларов, которые были выплачены журналисту за 10 программ наперед на телеканале «1+1» и которые не были проведены еще в 2015 году.

Фото «КП в Украине»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter