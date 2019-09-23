Полиция ищет убийцу, сбежавшего из колонии под Николаевом (фото)

Происшествия

В воскресенье, 22 сентября из Вознесенской колонии в Николаевской области сбежал осужденный за убийство. Об этом сообщается на сайте областного главка полиции.

Беглец — 35-летний Владимир Касап, отбывал восьмилетнее заключение.

Правоохранители также сообщили приметы мужчины: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние. Одет осужденный был в черный спортивный костюм и темные кроссовки.



«22 сентября от дежурного колонии № 72 в Вознесенский отдела полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович 1984 г. р. уроженец Одесской области Татарбунарского района, осужденный в 2017 году судом города Одесса до восьми лет лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство», — говорится в сообщении.



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