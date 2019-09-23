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Стиль жизни

Иванка Трамп поразила необычной «3D-юбкой» от Prada за 2130 долларов (фото)

18:39 23 сентября 2019 1443
Иванка Трамп
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Дочь президента США Иванка Трамп завершила свои римские каникулы (как писали ранее «ФАКТЫ» они с мужем провели уикэнд в столице Италии, побывав на свадьбе дизайнера Миши Нону) и вернулась в США к работе. Как пишет Daily Mail, «первую дочь» Америки сфотографировали выходящей из дома на Манхэттене, где она проживала ранее (сейчас семья Иванки, которая также является советником своего отцам, переехала в Вашингтон). Иванка, как и ее отец Дональд Трамп, прибыла в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН.

37-летняя Иванка была в шелковой голубой блузке и белой необычной юбке от Prada стоимостью 2130 долларов. Юбку украшала «3D-вышивка» — цветочный мотив, стебли которого выступали за край подола.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Иванка одолжила у своей матери Иваны платье 28-летней давности.

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