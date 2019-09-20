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Меган Маркл, принцессы Беатрис и Евгения, Иванка Трамп посетили свадьбу своей подруги-дизайнера (фото, видео)

20:08 20 сентября 2019 1316
Меган Маркл и принц Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

20 сентября в Риме состоялась роскошная свадьба дизайнера Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса — наследника владельцев американского энергетического гиганта Hess Corporation.

Миша и Майкл

Романтичная церемония прошла на закате на территории живописной виллы «Аурелия» постройки XVII века.

Как сообщает Daily Mail, 31-летняя невеста (которая родилась в Бахрейне, выросла в Лондоне, получила образование в Париже, а ныне проживает в США) была в платье собственного дизайна.

В числе гостей на торжество прибыли дочь президента США Иванка Трамп с мужем-бизнесменом Джаредом Кушнером, супермодель Карли Клосс и ее супруг Джошуа Кушнер (родной брат «президентского зятя» Джареда), певица Кэти Перри с женихом-кинозвездой Орландо Блумом, британские принцессы Беатрис и Евгения, а также близкая подруга Миши — Меган Маркл с принцем Гарри. Ходили слухи, что именно Нону познакомила будущих герцога и герцогиню Сассекских. Ранее на свадьбе Гарри и Меган Миша впервые появилась на публике с Хессом. Как известно, Нону принимала участие в создании капсульной коллекции деловой одежды, которую недавно презентовала Маркл.

Меган, вопреки традициям, прибыла на свадьбу в платье черного цвета. Ее наряд был от Valentino и стоил 13 500 тысяч долларов.

 

Меган и Гарри, которые 23 сентября отправляется в турне по странам Африки, прибыли в Рим накануне коммерческим авиарейсом. Своего четырехмесячного сына Арчи они оставили дома в Виндзоре.

Меган маркл вопреки традициям прибыла на свадьбу в черном

Иванка Трамп выбрала платье персикового цвета

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Roma ora. #IvankaTrump col marito al matrimonio di #MishaNonoo

Публикация от Antonella Delprino (@antodelprino)

В субботу торжества продолжатся. Новобрачные устроят праздник в Cinecittà - знаменитой итальянской киностудии. Здесь, среди эффектных декораций, часто проводятся частные вечеринки. Так, тут, к примеру, есть живописная копия древнеримской площади. Однако, как стало известно, темой вечеринки Нону стала «La Dolce Vita» — «Сладкая жизнь», по названию знаменитого фильма Федерико Феллини.

Для Миши это уже второй брак. Ранее она была замужем за британским бизнесменом Александром Гилксом, который ныне встречается с теннисисткой Марией Шараповой. Нону вышла за него замуж в 2012 году и рассталась с ним четыре года спустя.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что члены британской королевской семьи посетили свадьбу певицы Элли Голдинг.

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