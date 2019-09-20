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20 сентября в Риме состоялась роскошная свадьба дизайнера Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса — наследника владельцев американского энергетического гиганта Hess Corporation.

Миша и Майкл

Романтичная церемония прошла на закате на территории живописной виллы «Аурелия» постройки XVII века.

Как сообщает Daily Mail, 31-летняя невеста (которая родилась в Бахрейне, выросла в Лондоне, получила образование в Париже, а ныне проживает в США) была в платье собственного дизайна.

В числе гостей на торжество прибыли дочь президента США Иванка Трамп с мужем-бизнесменом Джаредом Кушнером, супермодель Карли Клосс и ее супруг Джошуа Кушнер (родной брат «президентского зятя» Джареда), певица Кэти Перри с женихом-кинозвездой Орландо Блумом, британские принцессы Беатрис и Евгения, а также близкая подруга Миши — Меган Маркл с принцем Гарри. Ходили слухи, что именно Нону познакомила будущих герцога и герцогиню Сассекских. Ранее на свадьбе Гарри и Меган Миша впервые появилась на публике с Хессом. Как известно, Нону принимала участие в создании капсульной коллекции деловой одежды, которую недавно презентовала Маркл.

Меган, вопреки традициям, прибыла на свадьбу в платье черного цвета. Ее наряд был от Valentino и стоил 13 500 тысяч долларов.

Eugenie has been seen at Misha Nonoo’s wedding today! pic.twitter.com/vceY3rqim4 — Princess Eugenie Source (@SourceEugenie) September 20, 2019

Меган и Гарри, которые 23 сентября отправляется в турне по странам Африки, прибыли в Рим накануне коммерческим авиарейсом. Своего четырехмесячного сына Арчи они оставили дома в Виндзоре.

Меган маркл вопреки традициям прибыла на свадьбу в черном

Иванка Трамп выбрала платье персикового цвета

Britain's Prince Harry and his wife Meghan, were among celebrity guests to arrive at the wedding Duchess Meghan's close friend, designer Misha Nonoo, at Rome's Villa Aurelia, Friday, September 20.

Ivanka Trump, along with Jared Kushner were among the first guests to arrive. pic.twitter.com/XgPRKSjf3B — The Voice of America (@VOANews) September 20, 2019

В субботу торжества продолжатся. Новобрачные устроят праздник в Cinecittà - знаменитой итальянской киностудии. Здесь, среди эффектных декораций, часто проводятся частные вечеринки. Так, тут, к примеру, есть живописная копия древнеримской площади. Однако, как стало известно, темой вечеринки Нону стала «La Dolce Vita» — «Сладкая жизнь», по названию знаменитого фильма Федерико Феллини.

Для Миши это уже второй брак. Ранее она была замужем за британским бизнесменом Александром Гилксом, который ныне встречается с теннисисткой Марией Шараповой. Нону вышла за него замуж в 2012 году и рассталась с ним четыре года спустя.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что члены британской королевской семьи посетили свадьбу певицы Элли Голдинг.

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