- 20:59 "У него режим!": сеть повеселил спящий в Раде Жан Беленюк
- 20:57 Гороскоп на 21 сентября для всех знаков зодиака
- 20:51 Два гола чемпиона мира принесли «Днепру-1» победу над «Карпатами: видео голов
- 20:30 Елена Кравец призналась, как сложно ей работать в мужском коллективе «Квартала 95»
- 20:24 "Уже нет ни дома, ничего": Гонтарева заявила, что не вернется в Украину
- 20:19 Миллион литров плазмы в год: на Киевщине открылся завод по инновационному производству препаратов
- 20:08 Меган Маркл, принцессы Беатрис и Евгения, Иванка Трамп посетили свадьбу своей подруги-дизайнера
- 20:00 За уши не оттянуть: вкуснейшие блюда из тыквы от Эктора Хименес-Браво
- 19:52 Госбюджет и электронные чеки: что приняла Рада 20 сентября (полная трансляция заседания)
- 19:47 Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»
- 19:20 И снова блондинка: появились первые фото Анджелины Джоли со съемок фильма «Вечные» киновселенной Marvel
- 19:16 Период растерянности: Рахманин озвучил прогноз по будущему Украины
Меган Маркл, принцессы Беатрис и Евгения, Иванка Трамп посетили свадьбу своей подруги-дизайнера (фото, видео)
20 сентября в Риме состоялась роскошная свадьба дизайнера Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса — наследника владельцев американского энергетического гиганта Hess Corporation.
Романтичная церемония прошла на закате на территории живописной виллы «Аурелия» постройки XVII века.
Как сообщает Daily Mail, 31-летняя невеста (которая родилась в Бахрейне, выросла в Лондоне, получила образование в Париже, а ныне проживает в США) была в платье собственного дизайна.
В числе гостей на торжество прибыли дочь президента США Иванка Трамп с мужем-бизнесменом Джаредом Кушнером, супермодель Карли Клосс и ее супруг Джошуа Кушнер (родной брат «президентского зятя» Джареда), певица Кэти Перри с женихом-кинозвездой Орландо Блумом, британские принцессы Беатрис и Евгения, а также близкая подруга Миши — Меган Маркл с принцем Гарри. Ходили слухи, что именно Нону познакомила будущих герцога и герцогиню Сассекских. Ранее на свадьбе Гарри и Меган Миша впервые появилась на публике с Хессом. Как известно, Нону принимала участие в создании капсульной коллекции деловой одежды, которую недавно презентовала Маркл.
Меган, вопреки традициям, прибыла на свадьбу в платье черного цвета. Ее наряд был от Valentino и стоил 13 500 тысяч долларов.
Katy Perry walks in a pink dress while attending Misha Nonoo's wedding in Rome with Orlando Bloom https://t.co/HudAtcAWuo pic.twitter.com/PZS4dfuptz— WhatsNew2Day (@whats_new_2day) September 20, 2019
Eugenie has been seen at Misha Nonoo’s wedding today! pic.twitter.com/vceY3rqim4— Princess Eugenie Source (@SourceEugenie) September 20, 2019
Меган и Гарри, которые 23 сентября отправляется в турне по странам Африки, прибыли в Рим накануне коммерческим авиарейсом. Своего четырехмесячного сына Арчи они оставили дома в Виндзоре.
Britain's Prince Harry and his wife Meghan, were among celebrity guests to arrive at the wedding Duchess Meghan's close friend, designer Misha Nonoo, at Rome's Villa Aurelia, Friday, September 20.— The Voice of America (@VOANews) September 20, 2019
Ivanka Trump, along with Jared Kushner were among the first guests to arrive. pic.twitter.com/XgPRKSjf3B
В субботу торжества продолжатся. Новобрачные устроят праздник в Cinecittà - знаменитой итальянской киностудии. Здесь, среди эффектных декораций, часто проводятся частные вечеринки. Так, тут, к примеру, есть живописная копия древнеримской площади. Однако, как стало известно, темой вечеринки Нону стала «La Dolce Vita» — «Сладкая жизнь», по названию знаменитого фильма Федерико Феллини.
Для Миши это уже второй брак. Ранее она была замужем за британским бизнесменом Александром Гилксом, который ныне встречается с теннисисткой Марией Шараповой. Нону вышла за него замуж в 2012 году и рассталась с ним четыре года спустя.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что члены британской королевской семьи посетили свадьбу певицы Элли Голдинг.
Читайте также: Кейт Миддлтон продемонстрировала пример идеального делового стиля на фоне слухов о беременности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!