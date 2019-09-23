В аквапарке Хмельницкого произошло массовое отравление посетителей хлором

Происшествия

В субботу, 21 сентября, в Хмельницком испарениями хлора отравились посетители бассейна «Океан». Неделей раньше в Закарпатье были зафиксированы случаи отравления детей неизвестным веществом.

Как сообщили в областном главке полиции, за медицинской помощью с жалобами на слезотечение и кашель обратились 13 человек — 11 детей разного возраста и 2 взрослых.

Под наблюдением врачей ночь в больнице провели только двое детей десяти и восьми лет. Они выписались из медучреждения утром в воскресенье. Все остальные после осмотра медиков от госпитализации отказались.

Известно, что аквапарк со 2 по 20 сентября не работал, поскольку был на плановом техническом обслуживании.

Следственно-оперативная группа обследовала место происшествия, отобрала образцы воздуха и воды из бассейнов, а также изъяла документацию о подаче веществ для очистки воды.

Открыто уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о массовом отравлении детей в Тернопольской области, а также школьников в Черкассах.

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