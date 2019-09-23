В "Слуге народа" усомнились, нужно ли Украине вступать в НАТО

Политика

Украине рано говорить о вступлении в НАТО, тем более, что никто в Альянсе не делает конкретных предложений об этом. Страна должна определить свои приоритеты, как в обороноспособности, так и в других направлениях, и руководствоваться ими, а «не стучать в закрытые двери». Об этом в интервью на телеканале «112 Украина» заявила народный депутат Украины от фракции «Слуги народа», а также председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук.

Политик отметила, что власть должна говорить людям правду.

«Нас не ждут в НАТО. Скорее, Грузию возьмут. И я была очень удивлена, потому что в 2008 году Грузия и Украина имели одинаковую возможность получить ПДЧ. Мы жертвы агрессии, и сегодня серьезно стоит вопрос о включении Грузии в НАТО, а об Украине вообще вопрос не стоит… Мы хотим, но нас не берут. И мы стучим в закрытые двери и теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут», — сказала Верещук.

По ее словам, Россия будет делать все, чтобы Украине не удалось стать членом Альянса.

«Должна измениться парадигма. Должно измениться, наверное, именно НАТО, чтобы разрешить вступить Украине, несмотря на мнение России», — считает нардеп.

В качестве примера, Верещук привела Финляндию, у которой есть прекрасные программы, которые действуют с НАТО. В некоторых аспектах Финляндия даже глубже интегрирована в НАТО, чем некоторые страны Альянса, например Венгрия или Австрия.

Но финны не поднимают вопрос вступления в НАТО, из-за возможных проблем с Россией.

Нардеп вспомнила, что пятый президент Петр Порошенко часто в своих выступлениях говорил о вступлении в НАТО, тезис о вступлении в ЕС и НАТО был внесен в Конституцию, но в реальности все совсем не так.

«Он (Порошенко — ред) думал, что можно говорить долго и люди будут верить, что нас вот-вот примут завтра в НАТО. Осталось еще каких-то два года, и нас точно примут в ЕС. Ставили какие-то даты — чуть ли не месяц. Я же в конце всего поняла, что заявку подадим в 2023 году. А никто не будет принимать заявку, потому что это тоже формальная процедура, которой предшествует очень много работы», — уточнила Верещук.

Напомним, ранее ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Украина на 60 процентов готова к вступлению в НАТО. Присоединение к Североатлантическому альянсу возможно ранее, чем интеграция Украины в Евросоюз.

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