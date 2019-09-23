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В Украине не работает Facebook: что происходит
В понедельник, 23 сентября, в популярной социальной сети Facebook произошел очередной масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
Проблемы возникли в украинском сегменте соцсети. В частности, жаловались на сбой в Киеве, Днепре, Харькове, Белой Церкви и Одессе.
Кроме того, пользователи Германии, Польши, Франции, Венгрии, Северной Америки также заявляли о невозможности войти в аккаунт или обновить ленту.
При этом, доступ к соцсети был приостановлен только для пользователей компьютеров — в мобильном режиме Facebook работал без сбоев.
В компании пока никак не комментируют проблемы. Также неизвестно, что повлекло сбой.
Напомним, в начале сентября пользователи интернет-энциклопедии «Википедия» жаловались на проблемы в работе популярного сайта. Сбой в первую очередь затронул США и европейские страны. В Украине больше всего жалоб на неработающую «Википедию» поступало из Киева.
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