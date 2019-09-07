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Украина

В Украине перестал работать Facebook: что происходит

21:52 7 сентября 2019 181
Facebook
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 7 сентября, в украинском сегменте популярной социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Не работает и приложение Messager. Это подтверждает сайт Downdetector.

Многие пользователи жалуются на невозможность зайти в свой профиль в соцсети. У некоторых получалось зайти на свою страницу, но лента публикаций не обновляется.

Напомним, это не первый подобный сбой в соцсети за последнее время. Так, 22 августа произошел сбой, который захватил многие страны мира, в том числе Украину.

Как писали «ФАКТЫ», с вечера 6 сентября пользователи интернет-энциклопедии «Википедия» жаловались на проблемы в работе популярного сайта. Сбой, в первую очередь, затронул США и европейские страны. В Украине больше всего жалоб на неработающую «Википедию» поступало из Киева.

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