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Отдыхала в Крыму год назад: российские СМИ обвинили Ротару в обмане
Легендарная украинская певица София Ротару все же отдыхает в оккупированном Крыму, хотя и отрицает это.
Об этом пишет kp.ru, ссылаясь на слова персонала отеля Villa Sofia в Ялте.
«А София Михайловна здесь бывает?» — спросили журналисты. «Да, но не очень часто. Последний раз приезжала в прошлом году. Знаете, со въездом из Украины ведь сейчас сложно», — якобы ответили в гостинице.
Также работники персонала отметили, что останавливается Ротару в своем любимом номере. «В одном из них, № 12 София Михайловна останавливается постоянно. Он выполнен во французском классическом стиле в фисташковых тонах. Мансардные окна, собственный выход на террасу с беседкой и диванами — все на высшем уровне», — описали работники номер.
«Но судя по всему, сложности со въездом — личная блажь Софии Ротару», — возмущаются российские журналисты.
К слову, кроме слов персонала, других доказательств того, что Ротару была в Крыму, нет.
Напомним, что сама Ротару не раз подчеркивала — в Крым не ездит. Бизнесом в Ялте занимается невестка певицы — Светлана Евдокименко. Она не скрывает, что часто живет в Крыму.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...