Украина

За два месяца занял генеральскую должность: журналист рассказал о стремительной карьере мужа главбуха "Квартала 95"

В Украине продолжаются «решительные реформы» и «введение «государства в смартфоне»: директором Департамента стратегической разведки Главного управления разведки Министерства обороны президентом назначен Алексей Пашков — муж главного бухгалтера ООО «Студия Квартал-95». Об этом с иронией пишет на своей странице в Facebook журналист Владимир Бойко.

«Стремительную карьеру тов. Пашкова можно сравнить разве что с продвижением Юрия Гагарина, который благодаря полета в космос в течение одного дня прошел путь от старшего лейтенанта до майора, а за два года спустя уже был полковником», — отмечает журналист.

Владимир Бойко пишетт, что Пашкову в июне 2019 удалось пройти сразу шесть ступеней и, не имея какого-либо опыта управления личным составом, с должности старшего офицера управления военно-технического сотрудничества ГУР МО Украины «перепрыгнуть» в кресло заместителя директора Департамента стратегической разведки, а затем и возглавить его.

«Тем самым Пашков за два месяца перескочил с подполковничьей должности на генерал-лейтенантскую», — пишет Бойко.

При этом журналист высказывает предположение, что 14 октября, в День защитника Украины глава государства издаст указ о присвоении мужу главного бухгалтера ООО «Студия Квартал 95» генеральского звания вместе с предоставлением новой квартиры в столице — при этом, не на Троещине или Борщаговке.

Также Владимир Бойко обращает внимание на другие скандальные факты о Пашкове. По словам журналиста, новоназначенный глава департамента ГУР «на дух не выносит украинцев с их языком» и якобы просит обращаться к нему исключительно на русском.

Читатели Владимира с негодованием встретили приведенную на странице информацию:

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки чиновницу из прокуратуры Екатерину Слядневу, а главным разведчиком стал депутат от партии Тимошенко Валерий Евдокимов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter