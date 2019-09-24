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За два месяца занял генеральскую должность: журналист рассказал о стремительной карьере мужа главбуха "Квартала 95"
В Украине продолжаются «решительные реформы» и «введение «государства в смартфоне»: директором Департамента стратегической разведки Главного управления разведки Министерства обороны президентом назначен Алексей Пашков — муж главного бухгалтера ООО «Студия Квартал-95». Об этом с иронией пишет на своей странице в Facebook журналист Владимир Бойко.
«Стремительную карьеру тов. Пашкова можно сравнить разве что с продвижением Юрия Гагарина, который благодаря полета в космос в течение одного дня прошел путь от старшего лейтенанта до майора, а за два года спустя уже был полковником», — отмечает журналист.
Владимир Бойко пишетт, что Пашкову в июне 2019 удалось пройти сразу шесть ступеней и, не имея какого-либо опыта управления личным составом, с должности старшего офицера управления военно-технического сотрудничества ГУР МО Украины «перепрыгнуть» в кресло заместителя директора Департамента стратегической разведки, а затем и возглавить его.
«Тем самым Пашков за два месяца перескочил с подполковничьей должности на генерал-лейтенантскую», — пишет Бойко.
При этом журналист высказывает предположение, что 14 октября, в День защитника Украины глава государства издаст указ о присвоении мужу главного бухгалтера ООО «Студия Квартал 95» генеральского звания вместе с предоставлением новой квартиры в столице — при этом, не на Троещине или Борщаговке.
Также Владимир Бойко обращает внимание на другие скандальные факты о Пашкове. По словам журналиста, новоназначенный глава департамента ГУР «на дух не выносит украинцев с их языком» и якобы просит обращаться к нему исключительно на русском.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский назначил заместителем главы Службы внешней разведки чиновницу из прокуратуры Екатерину Слядневу, а главным разведчиком стал депутат от партии Тимошенко Валерий Евдокимов.
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