В Малайзии запретили смотреть на полуголую Дженнифер Лопес

Шоу-бизнес

В Малайзии запретили фильм «Мошенницы с Уолл-стрит» («Стриптизерши»), в котором снялась Дженнифер Лопес. Фильм об интригах не прошел местную цензуру из-за «чрезмерного непристойного содержания», пишет КП со ссылкой на ВВС.

Совет по цензуре фильмов страны заявил, что обнаженная грудь, эротические танцы и сцены с наркотиками сделали киноновинку «непригодной для публичного просмотра».

Распространяющая фильм в Малайзии компания Square Box Pictures подтвердила запрет киноленты в своем аккаунте в Instagramа. В это же время «Стриптизерши» набирают популярности в кинотеатрах США и Великобритании.

Издание напоминает, что премьера «Мошенниц…» состоялась 7 сентября в мире, и 12 — в Украине. По сюжету 7 танцовщиц элитного стрип-клуба, ярких и амбициозных девушек, нуждаются в деньгах. Их сбережения в один момент из-за кризиса превратились в «копейки». Поэтому они решают отомстить главным клиентам развлекательного заведения — трейдерам (фондовым биржовикам) и вернуть себе прежнюю жизнь.

В главных ролях Дженнифер Лопес («Давайте потанцуем»), Констанс Ву («Безумно богатые азиаты»), Джулия Стайлз («Превосходство Борна»), Кеке Палмер («Анатомия страсти»), Лили Рейнхард («Ривердэйл»), Мадлин Брюэр («Рассказ служанки»), Карди Би. Фильм основан на реальной истории, которая раскрыта в статьи New York Magazine в 2015 году. Исходя из самого названия и трейлера уже понятно, что в фильме немало сцен, где актрисы танцуют в откровенных нарядах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дженнифер Лопес произвела фурор копией культового платья, благодаря которому изобрели Google Images.

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