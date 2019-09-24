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«Исхудала донельзя»: Аллу Пугачеву узнали только благодаря «фирменным» парикам (фото)
Примадонны не было в России более двух месяцев: Алла Пугачева отдыхала в Юрмале, затем на Кипре и в Израиле. Но когда певица вернулась домой, то произвела фурор своим внешним видом, пишут «Дни.ру».
Первый выход в свет в родных палестинах у Примадонны состоялся в элитной подмосковной Жуковке, где живет вся знать — политики, актеры, спортсмены.
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«Любимая Гостья Марио и Управляющего», — кадр с такой подписью появился в социальных сетях. И вызвал бурную реакцию.
Для посещения ресторана Примадонна облачилась в стильный осенний образ. Она была в сером брючном костюме в тонкую полоску, а поверх надела длинный кардиган в тон. Монохромный наряд певица разбавила белой блузкой и блестящими кедами. Она также надела крупный кулон в качестве броского аксессуара.
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Поклонники отметили, что в новом наряде артистка выглядит потрясающе. «Алла Борисовна, вы просто красотка», «Хорошо выглядите», «Великолепная», «Суперская», — прокомментировали пост подписчики.
Кроме того, поклонники сошлись во мнении, что за два месяца на чужбине она исхудала до неузнаваемости и ее почти невозможно узнать. Мол, если не фирменные парики, ее и вовсе бы приняли за чужого человека. Как поет сама артистка, «вызывает бурный интерес мой часто изменяющийся вес…»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пугачева в прозрачной юбке ушла на романтическое свидание с Галкиным.
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