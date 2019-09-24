Сухо и холодно: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие сутки

Украина

Во вторник, 24 сентября, в Украине ожидается холодная погода, местами с ночными заморозками. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В частности, в восточных и северных областях прогнозируется понижение температуры воздуха до +10 градусов.

В то же время на западе страны еще сохранится почти летнее тепло — +20. Аналогичная погода будет и в южных областях.

В Киеве столбик термометра будет показывать днем +12-+14 градусов.

Осадков синоптики не прогнозируют.

В то же время в Укргидрометцентре предупредили об опасных погодных условиях из-за ночных заморозков.

«Ночью 24 сентября в северных и восточных областях заморозки в воздухе 0−3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0−4°, (уровень опасности, желтый). Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0−3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки 0−5° (уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

А в октябре, по прогнозам синоптиков, в Украине наступит классическая осень, но погода будет разной во всех регионах страны — с теплом на юге и низкими температурами на севере страны.

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