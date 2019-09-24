Авария на трассе Киев-Чоп: задержанный водитель рассказал о трагедии

Происшествия

Водитель бензовоза, который стал виновником смертельного ДТП на трассе Киев — Чоп, находится в больнице, его палата под охраной полиции. По его словам, на дороге все произошло мгновенно. Его грузовик обгонял легковушка, а автобус на обочине он заметил поздно и избежать удара уже не успел.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Очень жалко. Не хотел такого горя. На стольких жизнях в момент крест поставлен. Столкновения не мог избежать, потому что меня как раз машина обгоняла. Все произошло за одну секунду. Все бы отдал, чтобы люди были живы», — сказал мужчина.

Напомним, в аварии, которая произошла 22 сентября вечером, погибли 9 человек и еще 10 — получили травмы. В автобусе ехали 49 пассажиров — все работники Житомирского трамвайно-троллейбусного депо. Люди возвращались из Закарпатья.

55-летнему водителю бензовоза объявили подозрение.

В городе объявлен трехдневный траур. Житомирский горсовет выделил 450 тысяч гривен семьям погибших и еще 100 тысяч гривен на лечение пострадавших.

«ФАКТЫ» писали также о другом смертельном ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло 21 сентября в Одесской области — там также погибли 9 человек, включая водителя.

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