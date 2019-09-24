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Авария на трассе Киев-Чоп: задержанный водитель рассказал о трагедии
Водитель бензовоза, который стал виновником смертельного ДТП на трассе Киев — Чоп, находится в больнице, его палата под охраной полиции. По его словам, на дороге все произошло мгновенно. Его грузовик обгонял легковушка, а автобус на обочине он заметил поздно и избежать удара уже не успел.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Очень жалко. Не хотел такого горя. На стольких жизнях в момент крест поставлен. Столкновения не мог избежать, потому что меня как раз машина обгоняла. Все произошло за одну секунду. Все бы отдал, чтобы люди были живы», — сказал мужчина.
Напомним, в аварии, которая произошла 22 сентября вечером, погибли 9 человек и еще 10 — получили травмы. В автобусе ехали 49 пассажиров — все работники Житомирского трамвайно-троллейбусного депо. Люди возвращались из Закарпатья.
55-летнему водителю бензовоза объявили подозрение.
В городе объявлен трехдневный траур. Житомирский горсовет выделил 450 тысяч гривен семьям погибших и еще 100 тысяч гривен на лечение пострадавших.
«ФАКТЫ» писали также о другом смертельном ДТП с пассажирским автобусом, которое произошло 21 сентября в Одесской области — там также погибли 9 человек, включая водителя.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.