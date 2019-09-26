Шоу-бизнес

Американская певица Леди Гага призналась друзьям, что Брэдли Купер «разбил ей сердце». Как утверждает издание Life & Style, поп-звезда страдает из-за разрушившегося романа, завязавшегося на съемочной площадке фильма «Звезда родилась». Хотя ранее она публично заявляла, что между ней и актером нет никаких отношений кроме дружеских, на самом деле, как пишет журнал, они были парой до недавнего времени, и певица была по уши влюблена в своего партнера. «Она думала, что он от самый „единственный“ и полагала, что он считает также», — сообщает источник.

Кадр из "Звезда родилась"

После разрыва со своей гражданской женой-моделью Ириной Шейк Купер дал Леди Гаге понять, что дело идет к их помолвке. И уже даже едва не купил ей кольцо. Однако потом пошел на попятный, испугавшись новых серьезных отношений и осознав, что не готов к такому развитию событий. Певица пыталась заставить актера ревновать, появившись на публике со звукооператором Дэном Хортоном. Но это не помогло. Она поняла, что ее чувства к ней были страстью, но не любовью.

По другим данным Купер якобы испугался повышенного внимания прессы к их с Гагой отношениям.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подвыпившая Леди Гага, усаживаясь в машину, промахнулась и упала на тротуар — в сеть попало видео.

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