- 09:32 Даже потеряв ступню, найду способ отомстить оккупантам за погибшего друга, — ветеран АТО
- 09:29 В Киеве фура снесла столб и влетела в остановку: момент аварии попал на видео
- 09:24 Появилась реакция ЕС на слова Зеленского и Трампа о недостаточной помощи Украине
- 09:11 До слез: эмоции украинских детей на турнире по танцам в Чехии взорвали сеть
- 08:59 В Киеве зверски избили парня из-за «неправильной одежды»: в полиции показали фото злоумышленника
- 08:39 Леди Гага призналась, что Брэдли Купер «разбил ей сердце», отказавшись от помолвки в последний момент – СМИ
- 08:18 Новый тренд в Instagram: соцсеть заполнили фото из приложения Gradient
- 08:08 "Травли в Украине не было": Лобода упомянула Тину Кароль и Зеленского
- 08:01 Разнообразие в еде — залог правильного питания, — ведущая «Зважених та щасливих» Анита Луценко
- 07:44 Если рак щитовидной железы выявили в самом начале, то можно удалить только часть органа, — врач
- 07:40 Думал, что США опубликуют только свою часть, — Зеленский о разговоре с Трампом
- 07:34 Могут попросту убить: кому и зачем Янукович понадобился в Украине
Леди Гага призналась, что Брэдли Купер «разбил ей сердце», отказавшись от помолвки в последний момент – СМИ
Американская певица Леди Гага призналась друзьям, что Брэдли Купер «разбил ей сердце». Как утверждает издание Life & Style, поп-звезда страдает из-за разрушившегося романа, завязавшегося на съемочной площадке фильма «Звезда родилась». Хотя ранее она публично заявляла, что между ней и актером нет никаких отношений кроме дружеских, на самом деле, как пишет журнал, они были парой до недавнего времени, и певица была по уши влюблена в своего партнера. «Она думала, что он от самый „единственный“ и полагала, что он считает также», — сообщает источник.
После разрыва со своей гражданской женой-моделью Ириной Шейк Купер дал Леди Гаге понять, что дело идет к их помолвке. И уже даже едва не купил ей кольцо. Однако потом пошел на попятный, испугавшись новых серьезных отношений и осознав, что не готов к такому развитию событий. Певица пыталась заставить актера ревновать, появившись на публике со звукооператором Дэном Хортоном. Но это не помогло. Она поняла, что ее чувства к ней были страстью, но не любовью.
По другим данным Купер якобы испугался повышенного внимания прессы к их с Гагой отношениям.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что подвыпившая Леди Гага, усаживаясь в машину, промахнулась и упала на тротуар — в сеть попало видео.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»