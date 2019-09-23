Происшествия

Авто разорвало на части: 4 подростка погибли в ДТП в Чернигове (фото)

В Чернигове произошла страшная трагедия. Водитель-подросток не справился с управлением Volkswagen Passat на мокрой дороге и авто врезалось в дерево. В результате столкновения машину просто разорвало на части.

Парень и трое его друзей, которые находились в машине, погибли на месте происшествия. В аварии чудом уцелела девушка, которая сидела на переднем сиденье. Пострадавшая была госпитализирована в травматологическое отделение местной больницы.

По данным полиции, несовершеннолетний взял авто у своего деда, собрал сверстников и они поехали кататься по городу. Парень планировал получить водительские права.

«Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части», — добавили полицейские.

Стоит отметить, что за прошедшие выходные в Украине произошло несколько резонансных ДТП с летальным исходом. На трассе 21 сентября на 12-м километре автодороги Одесса — Белгород-Днестровский пассажирский микроавтобус Mersedes столкнулся с автоцистерной DAF. Жертвами аварии стали 9 человек, 3 человека были госпитализированы.

Еще одна страшная авария произошла в ночь на 23 сентября. В Новоград-Волынском районе Житомирской области, на трассе Киев-Чоп фура влетела в автобус с работниками Житомирского трамвайно-троллейбусного управления, которые возвращались с отдыха в Карпатах. Авария унесла жизни 9 человек, 11 пассажиров автобуса попали в больницу.

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