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Будет досиживать президентский срок? В сети ажиотаж из-за планов Януковича вернуться в Украину
Виталий Сердюк, адвокат сбежавшего президента Виктора Януковича, утверждает, что его подзащитный хочет вернуться в страну. «ФАКТЫ» сообщали, что одиозный политик требует отменить приговор, который ему вынес суд, и собирается привлечь к ответственности виновных в «антиконституционном перевороте».
Это заявление вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Адвокат пленных украинских моряков Николай Полозов написал в Twitter язвительный комментарий, в котором приветствует решение Януковича: «Сидеть 13 лет в Украине гораздо лучше, чем в Ростовской области».
Другие пользователи соцсетей также не остались равнодушными к будущему экс-президента:
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сбежавшего из Украины бывшего президента Виктора Януковича признали виновным в государственной измене и приговорили к 13 годам заключения.
24 сентября пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд якобы отменил санкции против беглого экс-президента Украины.
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