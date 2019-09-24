Главарь "ДНР" выставил ультиматум Зеленскому о "формуле Штайнмайера"

Украина

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин в ультимативной форме заявил 24 сентября, что представители недореспублики в контактной группе в Минске будут настаивать на подписании украинской стороной «формулы Штайнмайера».

«Уже на следующей встрече в Минске, запланированной на 1 октября, мы вновь потребуем от Украины завизировать текст, согласованный советниками Нормандского формата. Этого необходимо добиться, чтобы Киев не смог уклониться от обязательства предоставить Донбассу особый статус и, наконец, оставить в покое наш народ и дать ему, всем нам, жить так, как мы хотим — независимо и мирно», — разразился Пушилин тирадой, которую ему наверняка поручил озвучить Кремль.

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Известно, что формула, предложенная в 2016 году бывшим министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (в настоящее время он президент Германии), предусматривает: прекращение огня; разведение войск; принятие Радой закона об амнистии боевиков; проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ и лишь после этого выведение российских войск с Донбасса и установление контроля на российско-украинской границе, что полностью противоречит интересам Украины. Киев настаивает прежде всего на прекращении огня, выведении войск боевиков и контроле государственной границы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что оккупанты на Донбассе решили ограничить свои траты на пенсии жителям.

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