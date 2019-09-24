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Обвиняемые в совершении теракта в Харькове могут выйти на свободу, — журналист
В рамках подготовки очередного обмена пленными между Украиной и Россией, россияне включили в список на обмен организаторов и исполнителей теракта в Харькове, которые устроили взрыв во время Марша Достоинства в феврале 2015 года. Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
По его словам, Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков, устроившие страшный взрыв в Харькове, в результате которого погибли четыре молодых человека, в том числе 15-летний Даня Дидык, могут оказаться на свободе.
«В моем родном Харькове после теракта, еще долго не было Марша с украинскими флагами. Эти подонки именно этого и хотели. Чтобы Харьков, где тысячи латентных сепаров до сих пор ждут „русское наступление“, боялся. Этого хотели и те люди в России, которые должны были заплатить Дворникову, Башлыкову и Тетюцкому за этот страх и смерть харьковских патриотов», — пишет Цаплиенко.
Он напоминает, что почти триста наших пленных в России и на оккупированной территории и их нужно возвращать.
«Вопрос в том — какая цена. Что будут чувствовать родители Дани, когда убийц просто отпустят в Россию?»,— эмоционально спрашивает журналист.
Цаплиенко добавляет, что в честь погибшего харьковчанина Дани Дидыка предлагали назвать школу, где учился маленький патриот, но кто-то влиятельный сделал так, чтобы этого не произошло.
Напомним, Прощеное воскресенье в феврале 2015 года оказалось для Харькова кровавым. Во время Марша достоинства в результате теракта погибли четверо молодых людей.
Террористы привели в действие противопехотную мину МОН-100 (содержит 2 килограмма тротила и 400 поражающих элементов), переданную российскими инструкторами. За теракт исполнители должны были получить от российских спецслужб десять тысяч долларов.
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