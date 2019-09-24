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Украина

Отпущенному кремлевскому пропагандисту Вышинскому нашли работу в России

15:57 24 сентября 2019 83
Кирилл Вышинский
Инф. «ФАКТОВ»

Пропагандист Кремля Кирилл Вышинский после освобождения из украинского СИЗО перебрался в Россию и нашел там работу.

Как рассказал один из самых известных российских пропагандистов и в то же время генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, Вышинский станет ведущим программы «Настоящая Украина». Выходить она будет на одном из российских телеканалов.

По словам Киселева, цель передачи Вышинского — культурологическое познание Украины, «для того, чтобы россияне могли лучше понять эту страну», сообщают российские СМИ.

Кроме того, глава комиссии Совета по правам человека при президенте Александр Брод рассказал, что Вышинский станет постоянным экспертом по вопросам защиты прав россиян за рубежом.

Как писали «ФАКТЫ», 28 августа 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи, изменив меру пресечения на личное обязательство, а 7 сентября журналист оказался в числе лиц, которые были выданы Москве в обмен на политзаключенных и военнопленных украинских моряков.

Тем не менее в украинской прокуратуре заявили, что с отбытием Вышинского в Москву обвинения с него не сняли.

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