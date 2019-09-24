Предложения Зеленского по Донбассу странным образом совпадают с требованиями Путина, — волонтер

Украина

Для того чтобы россияне действительно покинули Донбасс, необходимо организовать международный контроль. Нынешний процесс разведения сил таит много опасностей. В интервью «ФАКТАМ» известный волонтер, координатор организации «Стоп террор» Семен Кабакаев высказал идею, что процесс ухода россиян из неподконтрольных Украине районов Донбасса должна контролировать полицейская или миротворческая миссия.

«Но миротворческие бригады должны состоять из представителей наших союзников — Евросоюза, США, а не лояльных к России — Казахстана и Беларуси», — убежден Кабакаев. По его словам, новая власть соблюдает условия, которые по странному стечению обстоятельств совпадают с требованиями, предъявляемыми Украине Путиным.

«Мы не должны идти к миру на условиях Путина. А хозяин Кремля будет делать все возможное, чтобы новая украинская власть именно к такому результату пришла», — говорит волонтер.

Ранее сообщалось, что министр обороны Андрей Загороднюк рассказал о плане по отводу войск по всей линии соприкосновения. При этом он утверждает, что учтены все риски, и процесс отвода не превратится в отступление.

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