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Генштаб работает над планом разведения сил: сделано важное заявление о войне на Донбассе
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе. Напомним, президент Зеленский заявил, что процесс разведения войск в зоне ООС пройдет в два этапа. Сначала Украина должна отвести войска в районе Золотое — Петровское, а затем — по всей территории линии соприкосновения.
«План разведения создается сейчас. Сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, конечно, он будет учитывать все риски», — сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью «Радио Свобода».
По словам министра, разведение сил и средств на Донбассе не будет проходить одновременно везде, а только отдельными участками. При этом будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон.
«На каждом из участков будет идти подготовка, будут идти объяснения, будут идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее», — уточнил Загороднюк, добавив, что «это не отступление — это разведение».
Напомним, несколько дней назад президент Зеленский поставил задачу готовиться к отведению войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе.
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