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15 миллионов за интервью: дочь больной Заворотнюк отказалась от баснословного гонорара
Родным российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга в частной московской клинике, буквально приходится отбиваться от журналистов. Представители СМИ дежурят у клиники, пытаются подкупить медперсонал, чтобы разузнать хоть какую-то информацию о состоянии актрисы.
Родные Заворотнюк ее болезнь не комментируют. Отказываются говорить даже за огромные деньги. Редактор ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» пригласил дочку Заворотнюк Анну в студию и предложил ей за интервью 15 миллионов рублей, что составляет около 6 миллионов гривен. 23-летняя девушка отказалась от такой баснословной суммы и заявила, что их семья ни в чем не нуждается.
Ранее появлялась противоречивая информация о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Журналист Сергей Майоров сообщил, что актрисе проведена вторая операция. О шансах на выздоровление после хирургического вмешательства говорила и певица Катя Лель.
Другие источники сообщают, что опухоль неоперабельная.
Чтобы уберечь Анастасию от назойливого внимания СМИ, ее взяли под круглосуточную охрану.
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