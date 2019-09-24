Пока я жива: Вера Брежнева напугала сеть неожиданным признанием

Шоу-бизнес

Популярная певица Вера Брежнева, которая редко жалуется на жизнь и радует поклонников стильными образами, напугала сеть неожиданным признанием. Она опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором поразмышляла о будущем. В нем звезда призналась, что получает удовольствие от жизни здесь и сейчас. Она довольна своей фигурой и тем, что делает. Вера пишет, что в будущем ей будет что вспомнить. А от поступков будет радостно и тепло на душе.

«Пройдут годы. Я с удовольствием буду вспоминать это время. Любоваться тем, в какой я была форме, как жила и что чувствовала. А главное — вспоминать, что успела сделать. Мне будет радостно и тепло на душе. Спасибо вам за добрые слова, пока я жива», — написала Вера. Эта фраза особенно впечатлила подписчиков. В тревоге они спрашивают певицу, что такого случилось в ее жизни, что она допускает такие грустные мысли.

«Вера, пусть у Вас всегда будет солнце на душе! Вы наш Луч Надежды, Веры и Любви!», «Верочка красивое фото и такой грустный пост. Долгих лет жизни вам. Вы это заслуживаете», — пишут подписчики. Также они отмечают, что на фото у Веры очень грустные глаза.

Ранее Вера Брежнева показала редкое фото с мужем, композитором Константином Меладзе.

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