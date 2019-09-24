Происшествия

В Одессе открыли дело на протестующих, одного из которых на пешеходном переходе сбила женщина

В полиции отреагировали на протесты возмущенных одесситов 20 сентября на улице Академика Королева, что на юго-западном жилом массиве города. Как сообщали «ФАКТЫ», во время акции на одного из протестующих наехал автомобиль.

Правоохранители отметили, что на улице Академика Королева в Одессе в знак протеста против строительства высоток на территории местного детского сада собрались недовольные граждане.

«Они непрерывно ходили по пешеходному переходу, чем нарушили нормальную работу транспорта и создали опасную ситуацию на дороге», — заявили в главке. Стоит уточнить, что непрерывная ходьба по пешеходному переходу не является нарушением. Метод такого протеста часто используют протестующие при перекрытии важных дорог и трасс.

Впрочем, в полиции начали расследование по ч. 1 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 сентября на улице Академика Королева женщина за рулем автомобиля Nissan въехала в группу людей, которые протестовали против строительства на территории детского сада.

В частности, подъехав к толпе, Nissan под управлением женщины-водителя сначала сбавил скорость, а затем двинулся вперед, совершив наезд на двух человек — полицейского и одну из участниц акции. Пострадавших доставили в больницу с травмами ног. Офицер полиции попытался удержать авто и получил открытый перелом ноги. Травма очень тяжелая: не исключено, что он останется инвалидом.

Интересно, что сначала ЧП квалифицировали как нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Что касается статьи 279 УК Украины, то это второе подобное дело, открытое в Одессе после принятия в 2001 году нынешнего Уголовного кодекса.

Напомним, в Одесской области три дня был объявлен траур из-за страшной трагедии в Овидиопольском районе. Там переполненная маршрутка столкнулась с грузовиком, погибли девять человек.

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