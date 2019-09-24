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Дело Маркива: Зеленский сделал предложение премьер-министру Италии
Президент Владимир Зеленский провел свои первые встречи в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи ООН. В ходе переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте было предложено еще раз вернуться к обстоятельствам вынесения в Италии приговора нацгвардейцу Виталию Маркиву. Было озвучена инициатива, чтобы совместная итальянско-украинская следственная группа выяснила обстоятельства смерти Андреа Роккелли.
Украинец Виталий Маркив был приговорен в Италии к 24 годам тюрьмы. Нацгвардейца обвинили в причастности к гибели под Славянском в 2014 году итальянского фотографа Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова. До приговора Маркив два года провел под арестом в итальянской Павии.
Программа визита Зеленского в США в штаб-квартиру ООН предполагает короткие переговоры с европейскими и американскими политиками. Ключевой будет встреча с американским президентом Дональдом Трампом 25 сентября. Политические аналитики поделились с «ФАКТАМИ», каких результатов можно ждать по итогам двусторонних переговоров.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!