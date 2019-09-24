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Дочь Заворотнюк нарушила молчание

17:56 24 сентября 2019 41
дочь Анастасии Заворотнюк Анна
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком головного мозга, после длительного молчания выступила с заявлением. 23-летняя Анна опубликовала на своей странице в странице в Instagram пост, в котором опровергла информацию в СМИ о ее семье.

Девушка заявила, что «новость» о баснословных гонорарах, которые ей и членам ее семьи якобы предлагали за интервью и участие в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» являются фейком. Она заверила, что с подобными предложениями ни сам телеведущий, ни его редакторы не обращались. Она попросила журналистов не спекулировать вымышленными сенсациями и оставить их семью в покое.

«Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое и спасибо тем людям, кто искренне желает добра», — написала Анна. О здоровье мамы она не сказала ни слова.

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не комментируют ее здоровье. В связи с этим в СМИ появляется противоречивая информация. То пишут об ухудшении здоровья актрисы, то сообщают утешительные новости — якобы ей сделали вторую операцию и появились неплохие шансы на выздоровление.

Ранее сообщалось, что журналисты дежурят у частной клиники, где лечится Заворотнюк. Они даже пытались подкупить медперсонал. Но диагноз Анастасии засекретили, к ней имеет доступ только избранный круг специалистов и родные.

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