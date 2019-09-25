Вопреки мнениям «слуг народа»: стратегия на вступление Украины в НАТО остается неизменной

Украина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о смене тактики в вопросе евроатлантической интеграции Украины. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

«Нам сейчас надо сосредотачиваться не на том, чтобы подавать очередную заявку (в то время как еще предыдущая остается в силе), а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, вводить те стандарты НАТО, которые позволят нам достичь совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО. То есть, тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления»,— сказал Кулеба.

По мнению дипломата, потребность в новой тактике возникла после того, как в 2008 году не была положительно воспринята поданная ​​Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ) и по сей день ничего кардинально в этом вопросе не изменилось.

В то же время, отметил Кулеба, сейчас у него есть «прекрасный диалог» с коллегами из НАТО.

«Мы никоим образом не обсуждаем свертывания сотрудничества, а наоборот, — мы обсуждаем необходимость активизации сотрудничества, решения проблем и возможности быстрого движения вперед», — добавил вице-премьер.

Напомним, что недавно председатель подкомитета по государственной безопасности и обороне комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины от фракции «Слуги народа» Ирина Верещук сделала странное заявление о том, что Украине рано говорить о вступлении в НАТО, так как «никто в Альянсе не делает конкретных предложений об этом».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина может стать союзником США вне НАТО: в частности, в Палате представителей Конгресса США представили проект закона, предусматривающий усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставлении статуса главного военно-политического союзника США.

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