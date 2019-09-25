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«Подарок» Зеленскому перед встречей с Трампом: Конгресс США запустил процедуру импичмента президента
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет CBS-News.
Пелоси сказала, что действия, предпринятые Трампом на сегодняшний день, «серьезно нарушили конституцию».
«Никто не может быть выше закона», — отметила Пелоси.
Напомним, ранее в Конгрессе США допустили возможность импичмента Трампа. Причиной стало давление на президента Украины Владимира Зеленского. Представитель Демократической партии Адама Шиффа, который является председателем комитета по разведке палаты представителей, заявил, что если давление президента Трампа на Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации.
Впервые о возможном давлении на Зеленского написала газета The Wall Street Journal. В статье говорилось, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Также президент США призывал сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.
Вскоре Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским от 25 июля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп решил обнародовать полную стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским. С текстовой версией разговора двух лидеров можно будет ознакомиться 25 сентября. Таким образом Трамп согласился на требования своих политических противников, которые намекали на возможность импичмента из-за некоторых формулировок в телефонном разговоре.
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