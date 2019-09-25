- 07:39 Дожди и сильные заморозки: синоптики дали прогноз погоды на 25 сентября
- 07:31 Пастила и роллы: простые рецепты школьных перекусов от ведущей «Ревизора»
- 07:29 Новые тренды в маникюре: радужные переливы, крем и лаванда
- 07:22 Чтобы ребенок лучше усваивал информацию в школе, его нужно чаще обнимать
- 07:14 Прорыва не будет: в Украине рассказали, о чем Зеленский будет говорить с Трампом
- 06:55 «Чтобы грим не съехал в трусы»: стилист Заворотнюк рассказал о странностях в поведении актрисы перед болезнью
- 06:40 Индексация пенсий: стало известно, кому повысят сумму выплат в марте 2020 года
- 06:25 Показала грудь на Генассамблее ООН: дочь Трампа раскритиковали за неправильно выбранный лифчик
- 06:20 Криминальные войны: против «вора в законе» Гули готовится масштабный заговор
- 06:17 На что обратить внимание: гороскоп на 25 сентября для всех знаков зодиака
- 05:55 Заворотнюк стараются не вспоминать: стала известна причина «нелюбви» ялтинцев к актрисе
- 05:45 Встречу Зеленского с Трампом пытались сорвать: появились важные детали
Встречу Зеленского с Трампом пытались сорвать: появились важные детали
Представители администрации президента США Дональда Трампа пытались помешать ему встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским или позвонить ему. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что в администрации опасались, что Трамп использует встречу как возможность заставить Зеленского получить информацию о Джо Байдене.
«Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США», — сказал один из бывших чиновников, выступая на условиях анонимности.
Однако чиновники Белого дома оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.
На запрос журналистов о комментарии о подтверждении или опровержении этой информации представитель Белого дома не ответил.
Напомним, что ранее представители Демократической партии США заявляли о том, что на президента Украины Владимира Зеленского было оказано давление во время телефонного разговора от 25 июля. В этом разговоре Трамп якобы просил Зеленского повлиять на расследование в отношении сына Джо Байдена (Байден конкурент Трампа по президентской гонке в 2020 году).
Конгресс США потребовал у Трампа стенограмму этого разговора. Государственный секретарь США Майк Помпео 24 сентября получил разрешение у Украины на обнародование стенограммы. До этого США не могли публиковать расшифровку, поскольку в разговоре есть также конфиденциальная информация.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью нашему изданию аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич рассказал, чего стоит ждать от встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт