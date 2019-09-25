24.05 / 24.33 26.33 / 26.78
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Встречу Зеленского с Трампом пытались сорвать: появились важные детали

5:45 25 сентября 2019 442
Трамп и Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Представители администрации президента США Дональда Трампа пытались помешать ему встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским или позвонить ему. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что в администрации опасались, что Трамп использует встречу как возможность заставить Зеленского получить информацию о Джо Байдене.

«Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украина-США», — сказал один из бывших чиновников, выступая на условиях анонимности.

Однако чиновники Белого дома оспорили эти сообщения, заявив, что на заседаниях Совета национальной безопасности такие опасения не поднимались и что Трамп сосредоточился на том, чтобы убедить Украину искоренить коррупцию.

На запрос журналистов о комментарии о подтверждении или опровержении этой информации представитель Белого дома не ответил.

Напомним, что ранее представители Демократической партии США заявляли о том, что на президента Украины Владимира Зеленского было оказано давление во время телефонного разговора от 25 июля. В этом разговоре Трамп якобы просил Зеленского повлиять на расследование в отношении сына Джо Байдена (Байден конкурент Трампа по президентской гонке в 2020 году).

Конгресс США потребовал у Трампа стенограмму этого разговора. Государственный секретарь США Майк Помпео 24 сентября получил разрешение у Украины на обнародование стенограммы. До этого США не могли публиковать расшифровку, поскольку в разговоре есть также конфиденциальная информация.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в интервью нашему изданию аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич рассказал, чего стоит ждать от встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер