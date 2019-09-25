Общество и люди

Цена правды: в сеть выложили трейлер мощного фильма про Голодомор (видео)

28 ноября на экраны украинских кинотеатров выйдет исторический триллер о Голодоморе. Фильм «Цена правды» («Gareth Jones Story») посвящен британскому журналисту Гарету Джонсу — разоблачителю ужасов советской эпохи, в том числе и Голодомора 1932−1933 годов. Пока зрителям предлагается первый официальный трейлер фильма.

Триллер основан на реальных событиях. Подробно освещается первая поездка Джонса в СССР, попытки журналиста донести до западной общественности правду о голодных смертях в Советском Союзе. Далее главному герою фильма предстоит выдержать жесткую информационную войну с советским руководством, обвинившем журналиста в подтасовках и обмане читателей.

Выход фильма приурочен к Дню памяти голодоморов и политических репрессий в Украине.

Режиссером фильма стала Агнешка Холланд из Польши (известная по фильмам «Ребенок Розмари», «Танственный сад»), а автором сценария — американская журналистка и исследовательница причин Голодомора Андреа Халупа. Главную роль исполнил английский актер Джеймс Нортон (сериал «Война и мир»).

Фильм снят польской Film Produkcja при поддержке польского Института кино и Государственного агентства Украины по вопросам кино, а также британской Jones Boy Film.

Напомним, ранее темой Голодомора в Украине заинтересовались канадские кинематографисты. В 2017 году на экраны вышел фильм «Горькая жатва» о событиях в 1930-х годах.

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