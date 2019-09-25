23.99 / 24.26 26.28 / 26.70
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Зеленский в США встретился с Меркель: о чем говорили

10:26 25 сентября 2019 44
зеленский меркель
Инф. «ФАКТОВ»

В Нью-Йорке в рамках событий сессии Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны еще раз обсудли ситуацию на Донбассе и возможную встречу в Нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция).

Зеленский рассказал Меркель о ситуации в Станице Луганской и о восстановлении Украиной разрушенного моста возле линии разграничения на Донбассе. Меркель со своей стороны намекнула, что встреча Нормандской четверки по Донбассу возможна, но должна быть тщательно подготовлена.

Напомним, ранее Россия заявила, что не видит смысла готовить встречу в Нормандском формате, после того как Украина не захотела письменно соглашаться на «формулу Штайнмайера» по Донбассу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский с 24 сентября находится в США. На 25 сентября назначена встреча Зеленского и Дональда Трампа, где снова будет подниматься вопрос об урегулировании на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер