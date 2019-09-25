Политика

Зеленский в США встретился с Меркель: о чем говорили

В Нью-Йорке в рамках событий сессии Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны еще раз обсудли ситуацию на Донбассе и возможную встречу в Нормандском формате (Украина, Россия, Германия, Франция).

Зеленский рассказал Меркель о ситуации в Станице Луганской и о восстановлении Украиной разрушенного моста возле линии разграничения на Донбассе. Меркель со своей стороны намекнула, что встреча Нормандской четверки по Донбассу возможна, но должна быть тщательно подготовлена.

Напомним, ранее Россия заявила, что не видит смысла готовить встречу в Нормандском формате, после того как Украина не захотела письменно соглашаться на «формулу Штайнмайера» по Донбассу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Зеленский с 24 сентября находится в США. На 25 сентября назначена встреча Зеленского и Дональда Трампа, где снова будет подниматься вопрос об урегулировании на Донбассе.

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