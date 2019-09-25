23.95 / 24.24 26.23 / 26.68
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

К больной Заворотнюк привезли годовалую дочь

12:07 25 сентября 2019 110
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В больницу, где лечится российская актриса Анастасия Заворотнюк, привезли ее годовалую дочь Милу.

Об этом сотрудники медцентра сообщили сайту «Дни.ру».

«Родные решили, что появление в палате ее дочери Милы придаст больной актрисе сил. Сотрудники клиники, где находится Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку», — говорится в материале.

Заворотнюк и дочь Мила

Что именно происходило в палате Заворотнюк, не знает даже медперсонал — туда могут попасть только избранные.

Отметим, что в октябре Миле Чернышевой исполнится годик. Девочка родилась в результате ЭКО. Многие эксперты видят в этом причину рака, но врачи опровергают такую версию.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Заворотнюк составила завещание. Родные привели нотариуса, как только актрису вывели из медикаментозного сна.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер