К больной Заворотнюк привезли годовалую дочь

Шоу-бизнес

В больницу, где лечится российская актриса Анастасия Заворотнюк, привезли ее годовалую дочь Милу.

Об этом сотрудники медцентра сообщили сайту «Дни.ру».

«Родные решили, что появление в палате ее дочери Милы придаст больной актрисе сил. Сотрудники клиники, где находится Заворотнюк, уверяют, что к ней в палату привезли маленькую девочку. Якобы Настя хотела насмотреться на свою кровиночку», — говорится в материале.

Что именно происходило в палате Заворотнюк, не знает даже медперсонал — туда могут попасть только избранные.

Отметим, что в октябре Миле Чернышевой исполнится годик. Девочка родилась в результате ЭКО. Многие эксперты видят в этом причину рака, но врачи опровергают такую версию.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Заворотнюк составила завещание. Родные привели нотариуса, как только актрису вывели из медикаментозного сна.

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