Приходил нотариус, оформляли завещание: в больнице рассказали новости о Заворотнюк

Шоу-бизнес

В больницу, где лечится российская актриса Анастасия Заворотнюк, приходил нотариус, который помогал оформить завещание.

Такими новостями с сайтом Дни.ру поделился на условиях анонимности знакомый с ситуацией собеседник. «Подробностей не знаю, но санитарки шептались, что в палате оформляли завещание», — заверил он журналистов.

«В завещании всегда есть фраза, что мол я, „находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, на случай моей смерти, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение“. А поскольку Настя, как я слышал, сейчас пришла в себя и понимает, что делает, родные, насколько мне известно, и поспешили уладить бумажные формальности», — добавил мужчина.

Напомним, что наследниками Заворотнюк являются ее дети, мать и муж. Ранее СМИ писали, что у актрисы недвижимости на полмиллиарда рублей. Но позже появилась информация, что квартиры в Крыму актриса продала.

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