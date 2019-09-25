Пряный аромат: быстрый рецепт варенья из айвы от известного телеведущего

Стиль жизни

Еще в древности айву считали целебным фруктом. У ярких желтых, похожих на яблоки, плодов кисловато-сладкий аромат и бархатистая кожица. В сыром виде есть айву не рекомендуется, особенно тем, кто бережет свое горло и пищеварительную систему. А вот блюд из айвы можно приготовить огромное количество — от мясных до вегетарианских и сладких.

- Я уже даже заготовил себе несколько плодов айвы на зиму, — признался «ФАКТАМ» ведущий канала «Україна», кулинарный эксперт Алексей Суханов. — Порезал фрукты на небольшие кусочки и сложил в морозильную камеру. Они прекрасно сохраняют все свои полезные качества и потом дополняют любые блюда.

— Какие блюда вы делаете со свежей айвой?

— Больше всего люблю плов с айвой и сухофруктами. Сейчас говорю и буквально ощущаю пряный аромат, который разливается по квартире во время его приготовления. Но делаю это блюдо редко, просто не хватает времени. А плов не любит спешки. Поэтому чаще всего готовлю из айвы варенье. И, кстати, оно прекрасно подходит даже к мясу — придавая ему сладковато-пряный вкус. Рецептом варенья из айвы поделилась со мной одна из гостей нашей программы «Говорить Україна», жительница Херсона.

Ингридиенты: Айва — 600 г Сахар — 400 г Вода — 350 мл Лимон — одна штука Имбирь и корица — по вкусу Приготовление:

Воду и сахар соединить в кастрюле и довести до кипения. Айву промыть, удалить сердцевину, нарезать ломтиками средней величины и отправить в кипящий сироп. Варить 30 минут, помешивая. Добавить цедру лимона и сок, корицу, натереть имбирь и снова довести до кипения. Варить еще 15 минут. Затем разлить варенье по банкам и хранить в холодильнике. Поверьте, зимой большего лакомства вам и не надо будет!

Напомним, недавно Алексей Суханов рассказывал «ФАКТАМ», как приготовить вкуснейший пирог со сливами. Он делает его по известному классическому рецепту, который однажды прочитал в «Нью-Йорк Таймс». А еще телеведущий поделился рецептом изумительной икры из баклажанов.

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