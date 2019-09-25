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Спорт

Сборную Украины по волейболу в «Борисполе» встретили как героев: трогательное видео

14:14 25 сентября 2019 125
Сборная Украины по волейболу
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Мужская сборная Украины по волейболу вернулась на родину после фантастического чемпионата Европы, где наша команда стала одной из главных сенсаций. Напомним, подопечные Угиса Крастиньша в 1/8 финала в невероятном матче вынесли более именитых бельгийцев, а в ¼ были в шаге от победы над звездной сборной Сербии.

Встретить спортсменов в аэропорт «Борисполь» прибыло много болельщиков и друзей волейболистов. Флаги Украины, цветы и слова благодарности — так приняли мужскую сборную на родной земле.

Тренер команды Угис Крастиньш отметил, что переживает из-за вчерашнего проигрыша, поскольку сборная Украины имела большие шансы на победу. Он подчеркнул, что гордится командой и доволен проделанной работой и результатами чемпионата Европы.

Стоит отметить, что сборная Украины своим выступлением обеспечила себе участие в следующем чемпионате Европы в 2021 году. До этого года наша команда выходила на Евро в далеком 2005 году. Впервые в истории желто-синие добрались до ¼ финала.

Все о матче Украина-Сербия смотрите здесь.

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