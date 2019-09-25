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Сборную Украины по волейболу в «Борисполе» встретили как героев: трогательное видео
Мужская сборная Украины по волейболу вернулась на родину после фантастического чемпионата Европы, где наша команда стала одной из главных сенсаций. Напомним, подопечные Угиса Крастиньша в 1/8 финала в невероятном матче вынесли более именитых бельгийцев, а в ¼ были в шаге от победы над звездной сборной Сербии.
Встретить спортсменов в аэропорт «Борисполь» прибыло много болельщиков и друзей волейболистов. Флаги Украины, цветы и слова благодарности — так приняли мужскую сборную на родной земле.
Тренер команды Угис Крастиньш отметил, что переживает из-за вчерашнего проигрыша, поскольку сборная Украины имела большие шансы на победу. Он подчеркнул, что гордится командой и доволен проделанной работой и результатами чемпионата Европы.
Стоит отметить, что сборная Украины своим выступлением обеспечила себе участие в следующем чемпионате Европы в 2021 году. До этого года наша команда выходила на Евро в далеком 2005 году. Впервые в истории желто-синие добрались до ¼ финала.
Все о матче Украина-Сербия смотрите здесь.
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