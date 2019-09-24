Украина – Сербия: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧЕ по волейболу

Спорт

Во вторник, 24 сентября, мужская сборная Украины по волейболу впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы. В Антверпене, где «желто-синие» несколько дней назад обыграли одних из хозяев европейского первенства бельгийцев, подопечные Угиса Крастиньша сыграют с олимпийскими чемпионами Сиднея-2000 и двукратными чемпионами Европы — Сербией. Начало — в 21:30 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЬНОГО ПОЕДИНКА ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Слова перед матчем

Угис Крастиньш, главный тренер сборной Украины: «У сербов очень сильная волейбольная школа. Их сборная очень хорошо играет в защите. Мы, конечно, нацеливаемся на хорошую игру и на позитивный результат. Других мыслей нет и быть не может».

Сборная Украины уже пробилась на следующий ЧЕ

Выйдя в четвертьфинал европейского первенства, сборная Украины гарантировала себе участие на следующем чемпионате Европы, который пройдет в 2021 году в Чехии, Эстонии и Финляндии.

Впервые в истории

До этого мы трижды играли на чемпионате Европы (последний раз в 2005-м), но ни разу не выходили в плей-офф, который позволял бы бороться за победу на турнире. Самое высокое место для «желто-синих» на первенствах Старого Света — шестое в 1993-м, когда в утешительном плей-офф наши ребята проиграли в поединке за пятое место команде Болгарии (2:3).

Путь к четвертьфиналу

«Желто-синие» на групповой стадии одержали три победы (над Чехией — 3:1, Черногорией — 3:1 и Эстонией — 3:0), а также потерпели два поражения от фаворитов (с Нидерландами — 0:3 и Польшей — 0:3). В 1/8 финала подопечные Угиса Крастиньша в напряженном поединке обыграли Бельгию — 3:2, став авторами одной из самых громких сенсаций на турнире.

Что касается сербов, то они идут на европейском первенстве пока без потерь. В группе были выиграны все пять матчей (с Германией — 3:0, Словакией — 3:0, Испанией — 3:1, Бельгией — 3:0 и Австрией — 3:0), а на первой стадии плей-офф была легко обыграна Чехия — 3:0. Отметим, что на турнире Сербия пока что проиграла лишь один сет — в матче с испанцами.

Победу отпраздновали ужином в ресторане

Получив выходной после сенсационной победы над Бельгией в 1/8 финала, волейболисты сборной Украины в полном составе посетили один из ресторанов в Антверпене, поделившись фотографиями в социальных сетях.

Тренерский мостик

49-летний латвиец Угис Крастиньш работает в Украине с 2016 года, совмещая должности главного тренера в национальной сборной и львовском клубе «Барком-Кажаны» (чемпион Украины двух последних сезонов). Ранее работал у себя на родине, а также в чемпионате Финляндии с командой «ВаЛеПа».

49-летний Угис Крастиньш

Сербов возглавляет 52-летний Слободан Ковач. Будучи игроком национальной команды, становился олимпийским чемпионом Сиднея-2000, а также призером европейских первенств в 1995-м и 1997-м. Уже будучи тренером, дважды приводил к чемпионству сербские «Раднички», становился призером чемпионата Италии с «Перуджей», а со сборной Ирана завоевал «золото» Азиатских игр-2014. Национальную сборную родной страны возглавляет с нынешнего года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где можно смотреть в прямой трансляции четвертьфинальный матч европейского первенства между Украиной и Сербией.

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