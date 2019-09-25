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День ангела Веры: поздравления, открытки, смс
30 сентября свой День ангела празднуют Веры. Именно в этот день церковь вспоминает мученицу-отроковицу Веру Римскую, ее сестер Надежду и Любовь, а также их мать Софию.
«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений и открыток, которые помогут вам поздравить знакомых с именинами.
Вера. Без нее не жить!
Нужно с Верою дружить,
Веру нужно уважать,
И любить, и понимать.
Ведь без Веры — никуда,
Ни туда и не сюда!
У нее пусть будет счастье,
Растворятся все ненастья.
Пусть веселье, свет и радость
В жизни Веры будут, сладость
И семьи тепло, уют
Веру дома верно ждут!
***
Дорогая Верочка, поздравляю тебя с праздником. Желаю тебе всегда верить в себя, в свои силы и удачу, дарить веру родным и близким людям. Пусть в жизни твоей ярко светит солнышко и льется радостная песня, желаю тебе большого счастья, самой искренней и чистой любви, светлой надежды и доброго здоровья.
***
С верою в сердце каждый живет.
Тебе, Вера, имя пусть силы дает,
Пусть будет твоей путеводной звездой,
По жизни тебя пусть ведет за собой.
Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,
Вера в добро никогда не кончалась.
Тебе пожелаю я верить, любить
И веру в прекрасное людям дарить.
***
Вера, Верочка, Веруня,
Поздравлять тебя спешу,
Путеводный луч надежды,
Пожелать тебе хочу.
Чтобы сил на все хватало,
Чтоб цвела твоя душа,
Чтобы злоба отступала,
Не тревожила тебя!
Чтобы зависти не встретить,
Чтобы в радости лишь жить,
Чтобы счастье все же заметить,
Чтоб смеяться и шутить!
***
Веруня, ярко улыбайся
И будь счастливой, дорогая!
Чудесной жизнью наслаждайся,
Тебе любви большой желаю!
Пускай все планы и мечты
Осуществятся за мгновение!
Желаю вечной красоты,
Здоровья, грации, цветения!
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