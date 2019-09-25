День ангела Веры: поздравления, открытки, смс

Общество и люди

30 сентября свой День ангела празднуют Веры. Именно в этот день церковь вспоминает мученицу-отроковицу Веру Римскую, ее сестер Надежду и Любовь, а также их мать Софию.

«ФАКТЫ» сделали подборку красивых поздравлений и открыток, которые помогут вам поздравить знакомых с именинами.

Вера. Без нее не жить!

Нужно с Верою дружить,

Веру нужно уважать,

И любить, и понимать.

Ведь без Веры — никуда,

Ни туда и не сюда!

У нее пусть будет счастье,

Растворятся все ненастья.

Пусть веселье, свет и радость

В жизни Веры будут, сладость

И семьи тепло, уют

Веру дома верно ждут!



***

Дорогая Верочка, поздравляю тебя с праздником. Желаю тебе всегда верить в себя, в свои силы и удачу, дарить веру родным и близким людям. Пусть в жизни твоей ярко светит солнышко и льется радостная песня, желаю тебе большого счастья, самой искренней и чистой любви, светлой надежды и доброго здоровья.



***

С верою в сердце каждый живет.

Тебе, Вера, имя пусть силы дает,

Пусть будет твоей путеводной звездой,

По жизни тебя пусть ведет за собой.

Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,

Вера в добро никогда не кончалась.

Тебе пожелаю я верить, любить

И веру в прекрасное людям дарить.



***

Вера, Верочка, Веруня,

Поздравлять тебя спешу,

Путеводный луч надежды,

Пожелать тебе хочу.

Чтобы сил на все хватало,

Чтоб цвела твоя душа,

Чтобы злоба отступала,

Не тревожила тебя!

Чтобы зависти не встретить,

Чтобы в радости лишь жить,

Чтобы счастье все же заметить,

Чтоб смеяться и шутить!



***

Веруня, ярко улыбайся

И будь счастливой, дорогая!

Чудесной жизнью наслаждайся,

Тебе любви большой желаю!

Пускай все планы и мечты

Осуществятся за мгновение!

Желаю вечной красоты,

Здоровья, грации, цветения!

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