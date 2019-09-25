Путин мог «легально» захватить всю Украину: названы условия

Украина

В 2014 году Янукович мог вернуться в Украину и помочь Кремлю захватить всю страну. На днях адвокат Виктора Януковича заявил о желании президента-беглеца вернуться в Украину, но сейчас этот ход уже не сыграет на руку России

В интервью «ФАКТАМ» эту информацию прокомментировал известный журналист Юрий Бутусов.

Он считает, что решение вернуться в Украину Виктор Янукович принял, скорее всего, самостоятельно, потому что он испугался и не поехал в тот момент, когда это действительно было необходимо России.

«Но самое опасное было бы, если бы он вернулся 1 или 2 марта 2014 года», — отметил Юрий Бутусов. Журналист обосновывает это тем, что в тот момент Янукович формально оставался Верховным главнокомандующим и имел возможность легитимизировать любое решение, которое ему продиктует Кремль. В результате существовала реальная угроза, что Россия захватит всю Украину.

«Но, слава Богу, история пошла другим маршрутом», — резюмирует Юрий Бутусов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», заявление о том, что Янукович может вернуться в Украину, вызвало взрыв эмоций в сети.

Полный текст интервью с Юрием Бутусовым читайте в ближайшее время.

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