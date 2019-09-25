Природу не обманешь: ученый указал на реальную угрозу обрушения Крымского моста

Украина

Крымский мост, на котором оккупанты провели железнодорожные испытания,.еще больше приблизился к просадке. Такую оценку состояния стратегического для РФ сооружения сделал старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.

Причиной возможной просадки являются глинистые грунты, на которых стоят сваи моста.

«Если железнодорожные перевозки будут запущены на регулярной основе, будут проседать сваи и так называемые опоры, которые на них стоят. Все зависит от массы поездов, которые будут пропускать. Но осадка будет обязательно», — сказал Медовар в комментарии Обозревателю.

Кроме того, угрозу регулярному движению поездов по мосту несет и его арочная конструкция, ведь когда идет большой состав, то локомотив проходит арку и часть вагонов оказываются на ней, а часть ниже. Поэтому нагрузка будет распределяться очень неравномерно.

Понимая этого, на мосту ставят море датчиков горизонтальных колебаний, чтобы оценивать, как поведут себя стыки.

Медовар пояснил, что по старым советским строительным нормам возводить арочные мосты в сейсмических районах и не на скальном основании было нельзя. Несмотря на то, что их в России отменили, угроза никуда не делась.

Ранее ученый назвал Крымский мост «вещью абсолютно бесполезной» и, по большому счету, нужной всего одному человеку — президенту России Владимиру Путину.

«Его надо либо разбирать, либо он разрушится сам», — заявил он в интервью «ФАКТАМ».

Также Медовар прогнозировал, что эксплуатационные расходы на поддержание моста в конце-концов перекроют его стоимость.

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