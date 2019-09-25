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Белый дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом
Белый дом обнародовал полную стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года.
Из текста стенограммы следует, что американский лидер действительно поднимал вопрос о «внимательном изучении» дела сына кандидата в президенты на выборах в США Джозефа Байдена.
«Ходит много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден остановил расследование и многие люди хотят узнать об этом, потому все, что вы можете сделать вместе с Генеральным прокурором было бы отлично. Байден стал везде хвастаться, что он прекратил расследование, так что если вы сможете посмотреть на это… Это звучит ужасно для меня», — сказал Трамп.
В свою очередь президент Украины обещает, что вскоре получит «своего» генерального прокурора, и тот займется этим вопросом. Он также просил США предоставить дополнительную информацию в рамках расследования.
«Я хотел рассказать вам о прокуроре. Прежде всего, я понимаю, и я хорошо осведомлен о ситуации. Поскольку мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, моим кандидатом, который будет утвержден парламентом и начнет работать в качестве нового прокурора в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, и с компанией, которую вы упомянули в этом вопросе. Вопрос о расследовании дела на самом деле является вопросом обеспечения восстановления честности, поэтому мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием дела. Кроме того, я хотел бы попросить вас, если у вас есть какая-либо дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам, было бы очень полезно для расследования, чтобы убедиться, что мы осуществляем правосудие в нашей стране в отношении посла в Соединенных Штатах из Украины, кажется, ее фамилия была Иванович. Это было здорово, что вы были первым, кто сказал мне, что она была плохим послом, потому что я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, поскольку она восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она не приняла бы меня в качестве нового президента достаточно хорошо», — сказал он.
Напомним, беседа Трампа с Зеленским дала повод представителям Демократической партии США обвинить действующего президента США в том, что он пытается оказать давление на Киев с целью получения личной политической выгоды. Скандал уже вылился в начало процедуры импичмента Трампу.
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